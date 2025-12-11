Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею 3х3

Команда Романа Ротенберга выиграла у белорусов и казахстанцев и заняла первое место

Фото: Телеграм-канал ФХР

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга стала победительницей турнира по хоккею в формате 3х3 на Кубке «Первого канала» в Новосибирске.

В заключительном матче россияне обыграли белорусов со счетом 6:2.

Ранее россияне победили сборную Казахстана со счетом 4:1.

Казахстанская команда по буллитам переиграла белорусов (4:3) и заняла второе место.

В рамках Кубка «Первого канала» в стандартном формате россияне 13 декабря сыграют с белорусами, а 14 декабря — с казахстанцами.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров международной федерации (IIHF). Россиян в 2022 году также временно исключили из Евротура, частью которого был декабрьский турнир.