Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею 3х3
Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга стала победительницей турнира по хоккею в формате 3х3 на Кубке «Первого канала» в Новосибирске.
В заключительном матче россияне обыграли белорусов со счетом 6:2.
Ранее россияне победили сборную Казахстана со счетом 4:1.
Казахстанская команда по буллитам переиграла белорусов (4:3) и заняла второе место.
В рамках Кубка «Первого канала» в стандартном формате россияне 13 декабря сыграют с белорусами, а 14 декабря — с казахстанцами.
Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров международной федерации (IIHF). Россиян в 2022 году также временно исключили из Евротура, частью которого был декабрьский турнир.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
