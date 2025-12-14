 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Джон Сина закончил карьеру в рестлинге поражением

Джон Сина завершил поражением карьеру в рестлинге
Сина проиграл Гюнтеру в своем последнем бою в промоушене WWE, с которым сотрудничал с 2001 года. На его счету 17 титулов чемпиона мира. В последнее время Сина совмещал рестлинг с актерской карьерой
Джон Сина
Джон Сина (Фото: Elsa / Getty Images)

17-кратный чемпион мира в рестлинге Джон Сина проиграл Гюнтеру (Вальтеру Хану) в своем последнем в карьере поединке, который прошел на турнире промоушена WWE в Вашингтоне.

Зрители освистали Гюнтера после победы.

48-летний Сина после поединка несколько раз поклонился публике, после чего оставил на ринге свои кроссовки и напульсники и покинул арену.

Роналду — не конкурент. Какие главные рекорды побил Месси за карьеру
Спорт
Фото:Carmen Mandato / Getty Images

Сина объявил о планах завершить карьеру еще в июле прошлого года.

Рестлер присоединился к WWE в 2001 году и завоевал рекордные 17 титулов чемпиона.

В последние годы Сина активно совмещал карьеру рестлера с актерством — он снялся в «Форсаже» (части 9 и 10, сыграл Джейкоба, брата Доминика Торетто), «Отряде самоубийц» (Миротворец, Сина также сыграл этого персонажа в одноименном сериале), «Бамблби», «Барби», сериале «Медведь» и других.

Сина является рекордсменом фонда Make-A-Wish по числу исполненных желаний для тяжелобольных детей (более 650 с 2002 года).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
рестлинг Джон Сина
