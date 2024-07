Джон Сина объявил об уходе из рестлинга

Джон Сина в последние годы совмещал рестлинг с актерской карьерой. Он устроит прощальный тур и покинет промоушен WWE, с которым был связан с 2001 года, на Wrestlеmania в апреле

Джон Сина (Фото: Lev Radin / Zumapress.com / Global Look Press)

Американский актер и 16-кратный чемпион мира Джон Сина объявил, что завершит выступления в соревнованиях крупнейшего рестлинг-промоушена WWE в 2025 году. Об этом сообщает ESPN.

47-летний Сина сделал заявление на мероприятии WWE в Торонто. По его словам, он планирует устроить прощальный тур, завершением которого в апреле будет главное шоу промоушена — Wrestlеmania.

Сина присоединился к WWE в 2001 году и завоевал рекордные 16 титулов чемпиона, пять раз был хедлайнером Wrestlеmania.

В последние годы Сина активно совмещал карьеру рестлера с актерством — он снялся в «Форсаже» (части 9 и 10, сыграл Джейкоба, брата Доминика Торетто), «Отряде самоубийц» (Миротворец, Сина также сыграл этого персонажа в одноименном сериале), «Бамблби», «Барби», сериале «Медведь» и других.

Сина является рекордсменом фонда Make, а Wish по числу исполненных желаний для тяжелобольных детей — более 650 желаний с 2002 года.

В марте Сина вышел голым на церемонии вручения премии «Оскар», прикрыв пах карточкой, на которой был указан победитель в номинации «Лучшие костюмы» (фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса).

Сина является героем многочисленных мемов, самый известный из которых — с громким представлением рестлера (And his name is John Cena) стал популярным в 2015-м.