Аргентинский форвард Лионель Месси установил новый мировой рекорд по количеству голевых передач за карьеру. На счету футболиста теперь 405 передач. «РБК Спорт» вспоминает важные рекорды в карьере Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд по числу результативных передач за карьеру. Выступая за «Интер Майами» в полуфинале плей-офф MLS, 38-летний Месси превзошел результат венгерского форварда Ференца Пушкаша (404). На счету аргентинца теперь 405 ассистов.

Кроме того, в начале октября он установил новое достижение по количеству голевых передач на уровне национальных команд, оформив два ассиста в составе Аргентины в товарищеском матче против Пуэрто-Рико. Месси обошел американца Лэндона Донована и бразильца Неймара, у которых было по 58 передач. Сейчас в его активе 61 передача за сборную.

«РБК Спорт» решил вспомнить самые главные рекорды Лионеля Месси за его карьеру.

Мировые рекорды

Единственный игрок в истории, выигравший «Золотой мяч», чемпионат мира ФИФА, Трофей Пичичи и «Золотую бутсу» в одном сезоне (сезон 2009/10).

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту мира по итогам сезона. «Золотая бутса» — ежегодная награда, которую вручают лучшему бомбардиру по итогам сезона в чемпионатах, входящих в УЕФА. Трофей Пичичи — награда, вручаемая газетой Marca лучшему бомбардиру испанской лиги по итогам сезона.

Рекордсмен по количеству «Золотых мячей» — 8 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Наибольшее количество подряд полученных «Золотых мячей» — 4.

Рекордное число попаданий в тройку претендентов на «Золотой мяч» — 14 раз (2007-2017, 2019, 2021, 2023).

Рекордсмен по числу выигранных «Золотых бутс» — 6 раз (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

Больше всего официальных командных трофеев — 47.

Больше всего наград лучшему игроку по версии ФИФА — 8.

Самый возрастной обладатель награды ФИФА лучшему игроку (36 лет).

Единственный игрок, который выигрывал награду лучшего игрока по версии ФИФА в трех разных десятилетиях.

Больше всего голов, забитых за один клуб — 672 («Барселона»).

Больше всего результативных передач за один клуб («Барселона») — 268.

Наибольшее количество результативных передач на уровне национальных команд — 61.

Лучший ассистент в истории мирового футбола — 405 передач.

Больше всего трофеев, выигранных с одним клубом («Барселона») — 35.

Больше всего голов в календарном году в официальных матчах — 91 гол (установлен в 2012 году).

Больше всего голов в клубных соревнованиях за календарный год— 79 (установлен в 2012 году).

Самая длинная голевая серия в чемпионате — 33 гола в 22 матчах в Ла Лиге (сезон 2012/13).

Единственный игрок, забивавший 50+ голов в девяти разных календарных годах за клуб и сборную.

Больше всего матчей в качестве капитана на чемпионатах мира — 19.

Рекорды за сборную Аргентины

Больше всего сыгранных матчей за Аргентину — 196.

Лучший бомбардир сборной — 115 голов.

Наибольшее количество хет-триков за всю историю сборной — 10.

Больше всего голов за Аргентину в календарном году — 18 (было установлено в 2022 году).

Больше всего проведенных матчей за сборную на чемпионатах мира — 22.

Единственный игрок, забивший всем сборным из Южной Америки.

Самый молодой капитан в истории Аргентины — 22 года 363 дня (был установлен в 2010 году).

Европейские рекорды

Наибольшее количество голов, когда-либо забитых в одной европейской лиге — 474 гола (в Ла Лиге).

Единственный игрок, забивший 20+ голов в 13 сезонах подряд в топ-5 лигах Европы.

Единственный игрок, забивший 30+ голов в девяти разных сезонах в топ-5 лигах Европы.

Наибольшее количество голов, забитых за один календарный год в топ-5 европейских лигах — 59 голов (в 2012 году).

Наибольшее количество голов, забитых за один сезон в том-5 лигах Европы — 50 голов (в сезоне 2011/12).

Рекордное количество голов, забитых дома в Лиге чемпионов — 78.

Наибольшее количество голов, забитых в матчах группового этапа Лиги чемпионов — 80 голов.

Самый молодой игрок, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов (28 лет, 84 дня).

Испанские рекорды

Наибольшее количество хет-триков в Ла Лиге — 36.

Наибольшее количество голов со штрафных ударов в Ла Лиге — 39.

Обладатель наибольшего количества трофеев Пичичи (награда для лучшего бомбардира Ла Лиги. — прим. «РБК Спорт») — 8 (в составе «Барселоны»).

Лучший бомбардир за всю историю Ла Лиги — 474 гола.

Наибольшее количество результативных передач в Ла Лиге — 192.

Единственный игрок, забивший 20+ голов и сделавший 20+ передач за один сезон Ла Лиги (2019/20).

Единственный игрок, который становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в Ла Лиге более одного раза — 3 раза (в сезонах 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Единственный игрок, забивший 40+ голов в трех разных сезонах Ла Лиги.

Единственный игрок, забивший 30+ голов в восьми и девяти разных сезонах Ла Лиги.

Первый игрок, достигший отметки 300, 350 и 400 голов в Ла Лиге.

Первый игрок, сделавший 150 передач в Ла Лиге.

