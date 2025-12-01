Роналду — не конкурент. Какие главные рекорды побил Месси за карьеру
Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд по числу результативных передач за карьеру. Выступая за «Интер Майами» в полуфинале плей-офф MLS, 38-летний Месси превзошел результат венгерского форварда Ференца Пушкаша (404). На счету аргентинца теперь 405 ассистов.
Кроме того, в начале октября он установил новое достижение по количеству голевых передач на уровне национальных команд, оформив два ассиста в составе Аргентины в товарищеском матче против Пуэрто-Рико. Месси обошел американца Лэндона Донована и бразильца Неймара, у которых было по 58 передач. Сейчас в его активе 61 передача за сборную.
«РБК Спорт» решил вспомнить самые главные рекорды Лионеля Месси за его карьеру.
Мировые рекорды
- Единственный игрок в истории, выигравший «Золотой мяч», чемпионат мира ФИФА, Трофей Пичичи и «Золотую бутсу» в одном сезоне (сезон 2009/10).
«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту мира по итогам сезона.
«Золотая бутса» — ежегодная награда, которую вручают лучшему бомбардиру по итогам сезона в чемпионатах, входящих в УЕФА.
Трофей Пичичи — награда, вручаемая газетой Marca лучшему бомбардиру испанской лиги по итогам сезона.
- Рекордсмен по количеству «Золотых мячей» — 8 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
- Наибольшее количество подряд полученных «Золотых мячей» — 4.
- Рекордное число попаданий в тройку претендентов на «Золотой мяч» — 14 раз (2007-2017, 2019, 2021, 2023).
- Рекордсмен по числу выигранных «Золотых бутс» — 6 раз (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).
- Больше всего официальных командных трофеев — 47.
- Больше всего наград лучшему игроку по версии ФИФА — 8.
- Самый возрастной обладатель награды ФИФА лучшему игроку (36 лет).
- Единственный игрок, который выигрывал награду лучшего игрока по версии ФИФА в трех разных десятилетиях.
- Больше всего официальных командных трофеев — 46.
- Больше всего голов, забитых за один клуб — 672 («Барселона»).
- Больше всего результативных передач за один клуб («Барселона») — 268.
- Наибольшее количество результативных передач на уровне национальных команд — 61.
- Лучший ассистент в истории мирового футбола — 405 передач.
- Больше всего трофеев, выигранных с одним клубом («Барселона») — 35.
- Больше всего голов в календарном году в официальных матчах — 91 гол (установлен в 2012 году).
- Больше всего голов в клубных соревнованиях за календарный год— 79 (установлен в 2012 году).
- Самая длинная голевая серия в чемпионате — 33 гола в 22 матчах в Ла Лиге (сезон 2012/13).
- Единственный игрок, забивавший 50+ голов в девяти разных календарных годах за клуб и сборную.
- Больше всего матчей в качестве капитана на чемпионатах мира — 19.
Рекорды за сборную Аргентины
- Больше всего сыгранных матчей за Аргентину — 196.
- Лучший бомбардир сборной — 115 голов.
- Наибольшее количество хет-триков за всю историю сборной — 10.
- Больше всего голов за Аргентину в календарном году — 18 (было установлено в 2022 году).
- Больше всего проведенных матчей за сборную на чемпионатах мира — 22.
- Единственный игрок, забивший всем сборным из Южной Америки.
- Самый молодой капитан в истории Аргентины — 22 года 363 дня (был установлен в 2010 году).
Европейские рекорды
- Наибольшее количество голов, когда-либо забитых в одной европейской лиге — 474 гола (в Ла Лиге).
- Единственный игрок, забивший 20+ голов в 13 сезонах подряд в топ-5 лигах Европы.
- Единственный игрок, забивший 30+ голов в девяти разных сезонах в топ-5 лигах Европы.
- Наибольшее количество голов, забитых за один календарный год в топ-5 европейских лигах — 59 голов (в 2012 году).
- Наибольшее количество голов, забитых за один сезон в том-5 лигах Европы — 50 голов (в сезоне 2011/12).
- Рекордное количество голов, забитых дома в Лиге чемпионов — 78.
- Наибольшее количество голов, забитых в матчах группового этапа Лиги чемпионов — 80 голов.
- Самый молодой игрок, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов (28 лет, 84 дня).
Испанские рекорды
- Наибольшее количество хет-триков в Ла Лиге — 36.
- Наибольшее количество голов со штрафных ударов в Ла Лиге — 39.
- Обладатель наибольшего количества трофеев Пичичи (награда для лучшего бомбардира Ла Лиги. — прим. «РБК Спорт») — 8 (в составе «Барселоны»).
- Лучший бомбардир за всю историю Ла Лиги — 474 гола.
- Наибольшее количество результативных передач в Ла Лиге — 192.
- Единственный игрок, забивший 20+ голов и сделавший 20+ передач за один сезон Ла Лиги (2019/20).
- Единственный игрок, который становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в Ла Лиге более одного раза — 3 раза (в сезонах 2017/18, 2018/19, 2019/20).
- Единственный игрок, забивший 40+ голов в трех разных сезонах Ла Лиги.
- Единственный игрок, забивший 30+ голов в восьми и девяти разных сезонах Ла Лиги.
- Первый игрок, достигший отметки 300, 350 и 400 голов в Ла Лиге.
- Первый игрок, сделавший 150 передач в Ла Лиге.
Главные рекорды Мессии в «Барселоне»
- Игрок с наибольшим количеством сыгранных официальных матчей — 778 (с момента официального дебюта).
- Наибольшее количество хет-триков за клуб — 48.
- Лучший бомбардир клуба в истории — 672 гола в 778 матчах.
- Лучший бомбардир клуба во всех матчах, включая товарищеские — 710 голов.
- Игрок «Барселоны», несколько раз получивший «Золотую бутсу».
- Первый игрок «Барселоны», дважды забивавший 30+ голов в лиге в трех подряд сезонах Ла Лиги.
- Первый игрок «Барселоны», забивший 30+ голов в чемпионате в двух, трех и четырех сезонах подряд.
- Первый игрок «Барселоны», забивший 50+ голов за сезон — 6 раз.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили