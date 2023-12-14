Экс-тренер московского «Динамо» возглавил клуб в США
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил клуб североамериканской MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщается на сайте команды.
Тренер еще ждет получения рабочей визы в США, вместе с ним в Нью-Йорк переедет его семья. Подробности контракта не указаны.
«Мы хотим, чтобы все с самого начала почувствовали, что я и мой штаб будут работать со всем сердцем, умом и страстью», — сказал 45-летний Шварц.
Специалист работал в «Динамо» с октября 2020-го до мая 2022-го, хотя его контракт действовал еще два года. Со Шварцем «Динамо» взяло бронзу РПЛ, упустив серебро в последнем туре, а также проиграло «Спартаку» в финале Кубка России.
На протяжении тренерской карьеры он возглавлял немецкие «Эшборн» и «Майнц», а также «Герту», которая уволила его в апреле.
13 декабря бывший премьер-министр России, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил «РИА Новости», что «бело-голубые» могли бы бороться за золото, если бы Шварц и ряд игроков не уехали из России.
Нью-йоркский клуб вылетел в первом раунде плей-офф MLS.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени