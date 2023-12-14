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Экс-тренер московского «Динамо» возглавил клуб в США

Экс-тренер московского «Динамо» Шварц возглавил клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз»
Сандро Шварц был без работы с апреля, когда его уволили из берлинской «Герты». В 2022 году немец привел «Динамо» к бронзе чемпионата России и вывел в финал Кубка
Сандро Шварц
Сандро Шварц (Фото: Konstantin Tverdovsky / Global Look Press)

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил клуб североамериканской MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщается на сайте команды.

Тренер еще ждет получения рабочей визы в США, вместе с ним в Нью-Йорк переедет его семья. Подробности контракта не указаны.

«Мы хотим, чтобы все с самого начала почувствовали, что я и мой штаб будут работать со всем сердцем, умом и страстью», — сказал 45-летний Шварц.

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Специалист работал в «Динамо» с октября 2020-го до мая 2022-го, хотя его контракт действовал еще два года. Со Шварцем «Динамо» взяло бронзу РПЛ, упустив серебро в последнем туре, а также проиграло «Спартаку» в финале Кубка России.

На протяжении тренерской карьеры он возглавлял немецкие «Эшборн» и «Майнц», а также «Герту», которая уволила его в апреле.

13 декабря бывший премьер-министр России, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил «РИА Новости», что «бело-голубые» могли бы бороться за золото, если бы Шварц и ряд игроков не уехали из России.

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Анна Сатдинова
Футбол MLS

Пространство выбора

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Выгодные ставки

по ипотеке

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