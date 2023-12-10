Шунин превзошел достижение Яшина в московском «Динамо»
Голкипер Антон Шунин вышел на третье место по числу матчей за московское «Динамо», опередив по этому показателю Льва Яшина.
В воскресенье, 10 декабря, Шунин вышел в стартовом составе на матч 18-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».
Для 36-летнего Шунина эта встреча стала 359-й в составе «бело-голубых». Больше за клуб сыграли только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).
У Яшина, игравшего за «Динамо» в 1950-1970-х годах, 358 игр в составе клуба.
Шунин — воспитанник «Динамо», он провел в клубе всю карьеру. На счету вратаря также 15 матчей за сборную России.
«Динамо» перед последним матчем в году занимало третье место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» — 11-е.