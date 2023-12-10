Шунин превзошел достижение Яшина в московском «Динамо»

Шунин опередил Яшина и вышел на третье место по числу матчей за «Динамо»

Матч с «Факелом» стал для Антона Шунина 359-м в составе «бело-голубых», это третье место в истории клуба. Больше за «Динамо» сыграли только Александр Маховиков и Александр Новиков

Антон Шунин (Фото: Телеграм-канал ФК "Динамо" (Москва))

Голкипер Антон Шунин вышел на третье место по числу матчей за московское «Динамо», опередив по этому показателю Льва Яшина.

В воскресенье, 10 декабря, Шунин вышел в стартовом составе на матч 18-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

Для 36-летнего Шунина эта встреча стала 359-й в составе «бело-голубых». Больше за клуб сыграли только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

У Яшина, игравшего за «Динамо» в 1950-1970-х годах, 358 игр в составе клуба.

Шунин — воспитанник «Динамо», он провел в клубе всю карьеру. На счету вратаря также 15 матчей за сборную России.

«Динамо» перед последним матчем в году занимало третье место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» — 11-е.