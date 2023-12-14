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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК изменил данные о количестве лицензий на Олимпиаду-2024 для россиян

МОК изменил данные о количестве лицензий на Олимпиаду-2024 для россиян
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
МОК 8 декабря опубликовал пресс-релиз о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе при соответствии ряду критериев. В тексте говорилось о восьми отобравшихся россиянах без указания фамилий, теперь — о шести
Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах (Фото: Reuters)

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил данные о количестве россиян, отобравшихся на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

МОК 8 декабря опубликовал пресс-релиз о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В тексте говорилось о восьми отобравшихся россиянах без указания фамилий, теперь в этом пресс-релизе говорится о шести лицензиях. О причинах сокращения числа лицензий не сообщается.

На данный момент россияне завоевали 14 именных лицензий на Олимпиаду — четыре в спортивной борьбе и десять в дзюдо. Однако они не гарантируют российским спортсменам участия в Олимпиаде, поскольку для поездки в Париж они должны соответствовать всему списку критериев. К тому же они должны получить допуск международной спортивной организации.

МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соответствии критериям.

Критерии допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024:

  • соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);
  • участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;
  • попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования, сейчас это всего 11 человек (восемь россиян и трое белорусов);
  • российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
  • российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
  • не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;
  • не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;
  • все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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