Украинский «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов
Украинский «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв португальскому «Порту» в заключительном матче группового этапа, и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.
У «Шахтера» и «Порту» было по девять очков перед матчем, но украинская команда уступала португальской в турнирной таблице из-за проигрыша 1:3 в личной встрече.
В среду «Шахтер» проиграл «Порту» со счетом 3:5.
Из группы H ранее в плей-офф впервые за три года вышла «Барселона». В матче каталонского клуба полузащитник команды Ламин Ямаль стал самым молодым игроком с результативным действием в истории Лиги чемпионов. 16-летний Ямаль отдал голевую передачу.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 18 декабря, первые матчи будут сыграны в феврале.
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