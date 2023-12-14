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Украинский «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский «Шахтер» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Порту»
Украинской команде нужна была победа над «Порту», чтобы попасть в 1/8 финала
Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Украинский «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв португальскому «Порту» в заключительном матче группового этапа, и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

У «Шахтера» и «Порту» было по девять очков перед матчем, но украинская команда уступала португальской в турнирной таблице из-за проигрыша 1:3 в личной встрече.

В среду «Шахтер» проиграл «Порту» со счетом 3:5.

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Из группы H ранее в плей-офф впервые за три года вышла «Барселона». В матче каталонского клуба полузащитник команды Ламин Ямаль стал самым молодым игроком с результативным действием в истории Лиги чемпионов. 16-летний Ямаль  отдал голевую передачу.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 18 декабря, первые матчи будут сыграны в феврале.

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Анна Сатдинова
Футбол Лига Чемпионов

Пространство выбора

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