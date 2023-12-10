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Спорт ,  
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Украинский «Шахтер» решил найти финансовую поддержку в Саудовской Аравии

Bloomberg: Украинский «Шахтер» ищет выгодные контракты в Саудовской Аравии
«Шахтер» привлек швейцарскую фирму для переговоров с саудовскими клубами — по поводу возможных трансферов и выставочных матчей. Гендиректор клуба заявил, что у саудовцев много денег
Футболисты &laquo;Шахтера&raquo; в матче Лиги чемпионов с &laquo;Антверпеном&raquo;
Футболисты «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Антверпеном» (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Украинский «Шахтер» рассчитывает заключить выгодные сделки с клубами Саудовской премьер-лиги по трансферам и выставочным матчам, пишет Bloomberg.

Клуб привлек для этих целей швейцарскую фирму LTT Sports, имеющую офис в Джидде. В частности, «Шахтер» планирует наладить сотрудничество с «Ат-Таавуном» из Бурайды, который занимает четвертое место в чемпионате.

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что клуб идет на этот рынок, потому что «у Саудовской Аравии много денег и она скоро примет чемпионат мира», поэтому и украинская команда «должна участвовать во всем процессе».

Палкин отказался назвать других потенциальных партнеров среди саудовских команд, но отметил, что хотел бы наладить контакт и с футбольными академиями.

Украинский «Шахтер» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов
Спорт
Фото:Stuart Franklin / Getty Images

«Шахтер» проводит матчи во Львове и Киеве, идет на четвертом месте в чемпионате Украины, а в Лиге чемпионов перед последним туром занимает третье место в группе H, уступая «Порту» по дополнительным показателям.

В январе «Шахтер» продал «Челси» полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика за €100 млн с учетом бонусов.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин в июне 2022 года заявил, что в республике будет новый «Шахтер» взамен команды, переехавшей из Донбасса после начала вооруженного конфликта в 2014 году.

«Шахтер» 13 декабря сыграет с «Порту». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Порту» с коэффициентом 1,47, на победу «Шахтера» — с коэффициентом 6,90.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Саудовская Аравия Украина

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