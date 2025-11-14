«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Северстали»

Встреча завершилась со счетом 3:4

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Иван Морозов (8-я минута), Адам Ружичка (18) и Данил Пивчулин (48). У гостей отличились Иоаннис Калдис (14), Данил Аймурзин (23), Михаил Ильин (26) и Никита Камалов (42).

Морозов провел первый матч после отбытия дисквалификации за употребление кокаина.

Ранее в этом сезоне «Северсталь» обыгрывала «Спартак» со счетом 2:1.

«Спартак» набрал 29 очков в 26 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 34 очками расположилась на четвертой строчке.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2.