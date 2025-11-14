«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Северстали»
Московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Иван Морозов (8-я минута), Адам Ружичка (18) и Данил Пивчулин (48). У гостей отличились Иоаннис Калдис (14), Данил Аймурзин (23), Михаил Ильин (26) и Никита Камалов (42).
Морозов провел первый матч после отбытия дисквалификации за употребление кокаина.
Ранее в этом сезоне «Северсталь» обыгрывала «Спартак» со счетом 2:1.
«Спартак» набрал 29 очков в 26 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 34 очками расположилась на четвертой строчке.
В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России