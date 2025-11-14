 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Пойманный на кокаине Морозов забил в первом же матче после возвращения

Хоккеист «Спартака» Морозов забросил первую шайбу после отбытия дисквалификации
Форвард «Спартака» отличился в первом периоде встречи против «Северстали»
Иван Морозов
Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за кокаин, отличился в первом же матче после возвращения в состав.

Морозов забросил шайбу на восьмой минуте домашнего матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против череповецкой «Северстали».

25-летний Морозов заявлен на игру в первом звене с Павлом Порядиным и Никитой Коростелевым.

В середине сентября стало известно, что Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Морозову грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак Иван Морозов

