Пойманный на кокаине Морозов забил в первом же матче после возвращения
Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за кокаин, отличился в первом же матче после возвращения в состав.
Морозов забросил шайбу на восьмой минуте домашнего матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против череповецкой «Северстали».
25-летний Морозов заявлен на игру в первом звене с Павлом Порядиным и Никитой Коростелевым.
В середине сентября стало известно, что Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Морозову грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц.
