Пойманный на кокаине Морозов сыграет за «Спартак» в матче с «Северсталью»

Отбывший дисквалификацию за кокаин Морозов вошел в заявку «Спартака» на игру КХЛ

Форвард заявлен на игру регулярного чемпионата КХЛ в первом звене с Павлом Порядиным и Никитой Коростелевым

Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за кокаин, вошел в заявку московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против череповецкой «Северстали», сообщила пресс-служба «красно-белых».

Морозов заявлен в первом звене с Павлом Порядиным и Никитой Коростелевым.

Встреча пройдет в Москве в пятницу, начало — 19:30 мск.

В середине сентября стало известно, что 25-летнего Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц.

Морозов проводит третий сезон за «Спартак», в этом чемпионате он успел сыграть четыре матча, забросить одну шайбу и сделать четыре передачи.