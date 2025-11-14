Пойманный на кокаине Морозов сыграет за «Спартак» в матче с «Северсталью»
Нападающий Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за кокаин, вошел в заявку московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против череповецкой «Северстали», сообщила пресс-служба «красно-белых».
Морозов заявлен в первом звене с Павлом Порядиным и Никитой Коростелевым.
Встреча пройдет в Москве в пятницу, начало — 19:30 мск.
В середине сентября стало известно, что 25-летнего Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц.
Морозов проводит третий сезон за «Спартак», в этом чемпионате он успел сыграть четыре матча, забросить одну шайбу и сделать четыре передачи.
