Клуб КХЛ уволил тренера после трех поражений подряд

«Сибирь» на старте сезона только раз выиграла в основное время и идет предпоследней в Восточной конференции. Клуб решил уволить Вадима Епанчинцева с поста главного тренера

Вадим Епанчинцев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Новосибирская «Сибирь» досрочно расторгла контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым в связи с неудовлетворительными результатами, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

«Сибирь» в десяти матчах одержала только одну победу в основное время и потерпела шесть поражений (в том числе в трех последних матчах), команда идет десятой (предпоследней) в Восточной конференции, набрав восемь очков.

Епанчинцев работал с командой с мая 2024 года, в прошлом сезоне «Сибирь» проиграла в первом раунде Кубка Гагарина уфимскому «Салавату Юлаеву» в семи матчах.

На протяжении карьеры Епанчинцев работал в КХЛ также в «Спартаке», «Югре» и «Амуре».

Всего на счету Епанчинцева в качестве главного тренера в КХЛ — 232 матча и 103 победы