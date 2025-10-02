Клуб КХЛ уволил тренера после трех поражений подряд
Новосибирская «Сибирь» досрочно расторгла контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым в связи с неудовлетворительными результатами, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
«Сибирь» в десяти матчах одержала только одну победу в основное время и потерпела шесть поражений (в том числе в трех последних матчах), команда идет десятой (предпоследней) в Восточной конференции, набрав восемь очков.
Епанчинцев работал с командой с мая 2024 года, в прошлом сезоне «Сибирь» проиграла в первом раунде Кубка Гагарина уфимскому «Салавату Юлаеву» в семи матчах.
На протяжении карьеры Епанчинцев работал в КХЛ также в «Спартаке», «Югре» и «Амуре».
Всего на счету Епанчинцева в качестве главного тренера в КХЛ — 232 матча и 103 победы
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов