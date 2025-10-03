 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Клуб КХЛ «Сибирь» назначил нового главного тренера

Вячеслав Буцаев возглавил клуб КХЛ «Сибирь»
Вячеслав Буцаев сменил в новосибирском клубе Вадима Епанчинцева
Вячеслав Буцаев
Вячеслав Буцаев (Фото: телеграм-канал ХК «Сибирь»)

Вячеслав Буцаев назначен новым главным тренером «Сибири». Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ.

Соглашение с 55-летним специалистом будет действовать до конца текущего сезона «Фонбет» — КХЛ.

На этом посту Буцаев сменил Вадима Епанчинцева, который был уволен 2 октября в связи с неудовлетворительными результатами. «Сибирь» в десяти матчах одержала только одну победу в основное время и потерпела шесть поражений (в том числе в трех последних матчах), команда идет десятой (предпоследней) в Восточной конференции, набрав восемь очков.

В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции, несколько сезонов провел в НХЛ.

В качестве главного тренера в КХЛ Буцаев работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе». Всего на его счету 446 матчей в лиге в качестве тренера и 204 победы.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сибирь Вячеслав Буцаев
