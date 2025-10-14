Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего, кто он
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не обратил внимания на слова министра спорта России Михаила Дегтярева, сказавшего, что не знает специалиста. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
«Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает», — сказал Семак.
Дегтярев ранее сообщил, что, согласно планам Минспорта, с 2028 года клубы РПЛ смогут иметь до десяти иностранцев в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.
В начале августа Семак не поддержал планы Минспорта ужесточить лимит на легионеров, заявив, что успехи российского футбола в последние 20–25 лет связаны как раз с отсутствием ограничений и в большей степени зависели от поколения талантливых и сильных игроков.
Позднее на вопрос о словах Семака Дегтярев спросил, кто это, а потом сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?