Спорт
0

Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего, кто он

Семак ответил Дегтяреву, спросившему, кто он: «Много кто не знает меня»
Тренер «Зенита» ранее не поддержал идею главы Минспорта ужесточить лимит на легионеров. На вопрос о его отношении к словам тренера министр ответил, что не знает, кто он. Семак заявил, что его это не задевает
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maxim Platonov / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не обратил внимания на слова министра спорта России Михаила Дегтярева, сказавшего, что не знает специалиста. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает», — сказал Семак.

Карпин ответил на угрозу министра из-за слов о лимите на легионеров
Спорт
Валерий Карпин

Дегтярев ранее сообщил, что, согласно планам Минспорта, с 2028 года клубы РПЛ смогут иметь до десяти иностранцев в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.

В начале августа Семак не поддержал планы Минспорта ужесточить лимит на легионеров, заявив, что успехи российского футбола в последние 20–25 лет связаны как раз с отсутствием ограничений и в большей степени зависели от поколения талантливых и сильных игроков.

Позднее на вопрос о словах Семака Дегтярев спросил, кто это, а потом сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Футбол ФК Зенит Сергей Семак Михаил Дегтярев лимит на легионеров
Сергей Семак фото
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
