Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего, кто он

Тренер «Зенита» ранее не поддержал идею главы Минспорта ужесточить лимит на легионеров. На вопрос о его отношении к словам тренера министр ответил, что не знает, кто он. Семак заявил, что его это не задевает

Сергей Семак (Фото: Maxim Platonov / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не обратил внимания на слова министра спорта России Михаила Дегтярева, сказавшего, что не знает специалиста. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает», — сказал Семак.

Дегтярев ранее сообщил, что, согласно планам Минспорта, с 2028 года клубы РПЛ смогут иметь до десяти иностранцев в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.

В начале августа Семак не поддержал планы Минспорта ужесточить лимит на легионеров, заявив, что успехи российского футбола в последние 20–25 лет связаны как раз с отсутствием ограничений и в большей степени зависели от поколения талантливых и сильных игроков.

Позднее на вопрос о словах Семака Дегтярев спросил, кто это, а потом сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит».