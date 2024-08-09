В сборной Англии по футболу нашли временную замену Саутгейту
Ирландский тренер Ли Карсли возглавил национальную команду Англии в качестве врио главного тренера. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.
«Ли Карсли был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Трех львов» в преддверии старта нашей кампании в Лиге наций», — говорится в заявлении английской сборной в соцсети X.
С 2016 года британцами руководил Гарет Саутгейт. В июле Федерация футбола Англии (FA) заявила о его отставке. Под руководством Саутгейта сборная дважды подряд проиграла в финалах Евро, дошла до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Трех львов» 50-летний Ли Карсли до назначения несколько лет тренировал сборную Англии по футболу до 21 года (U21). Также специалист работал главным тренером команд U20 и U19.
В Футбольной ассоциации Англии заявили, что Карсли будет руководить национальной сборной в сентябрьских матчах.
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