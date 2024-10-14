AS подтвердила планы запустить Суперлигу в 2025 году

Гендиректор турнира заявил, что поддерживает классический формат домашних и выездных матчей и плей-офф в противовес обновленным еврокубкам УЕФА

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Руководство футбольной Суперлиги по-прежнему планирует запустить проект с сентября 2025 года, рассчитывая сделать ее более привлекательной, чем обновленная Лига чемпионов УЕФА, сообщает AS.

В январе о планах начать соревнование в 2025 году говорил один из руководителей проекта Анас Лаграри. Он также заявил, что интерес к турниру есть у 20 клубов, но назвать их отказался.

Гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт 13 октября в интервью Kicker сказал, что перед ним стоят задачи снизить стоимость телеправ и сделать «лучший продукт» с классическим форматом домашних и выездных матчей и плей-офф.

Райхарт также отметил, что декабрьское решение суда ЕС, признавшего незаконным запрет ФИФА и УЕФА на участие в Суперлиге, «значительно повысило готовность клубов к переговорам и уменьшило страх репрессий».

УЕФА с этого сезона реформировал еврокубки, в которых вместо разделения команд по группам сделал этап с матчами против разных соперников и общей турнирной таблицей.

История с созданием Суперлиги тянется с весны 2021 года. На данный момент из нее не вышли только «Реал» и «Барселона».