AS подтвердила планы запустить Суперлигу в 2025 году
Руководство футбольной Суперлиги по-прежнему планирует запустить проект с сентября 2025 года, рассчитывая сделать ее более привлекательной, чем обновленная Лига чемпионов УЕФА, сообщает AS.
В январе о планах начать соревнование в 2025 году говорил один из руководителей проекта Анас Лаграри. Он также заявил, что интерес к турниру есть у 20 клубов, но назвать их отказался.
Гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт 13 октября в интервью Kicker сказал, что перед ним стоят задачи снизить стоимость телеправ и сделать «лучший продукт» с классическим форматом домашних и выездных матчей и плей-офф.
Райхарт также отметил, что декабрьское решение суда ЕС, признавшего незаконным запрет ФИФА и УЕФА на участие в Суперлиге, «значительно повысило готовность клубов к переговорам и уменьшило страх репрессий».
УЕФА с этого сезона реформировал еврокубки, в которых вместо разделения команд по группам сделал этап с матчами против разных соперников и общей турнирной таблицей.
История с созданием Суперлиги тянется с весны 2021 года. На данный момент из нее не вышли только «Реал» и «Барселона».
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