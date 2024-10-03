 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сенсациями с участием «Реала» и «Баварии» завершился тур Лиги чемпионов

«Реал» и «Бавария» потерпели первые поражения в сезоне, а «Атлетико» разгромно проиграл «Бенфике», хотя был фаворитом
Мадридский &laquo;Реал&raquo; и &laquo;Атлетико&raquo; сенсационно проиграли во втором туре Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» и «Атлетико» сенсационно проиграли во втором туре Лиги чемпионов (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

«Лилль» дома сенсационно обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов.

Мяч с пенальти забил Джонатан Дэвид (45+3-я минута).

«Реал» потерпел первое поражение в сезоне с учетом всех турниров и прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в Лиге чемпионов. Мадридский клуб являлся фаворитом в этом матче. На победу мадридцев букмекеры давали коэффициент 1,75, «Лилля» — порядка 4,5.

В другой встрече английская «Астон Вилла» дома обыграла немецкую «Баварию» со счетом 1:0.

«Бавария» тоже являлась явным фаворитом матча и потерпела первое поражение в сезоне. На победу мюнхенской команды букмекеры давали коэффициент 1,7, «Астон Виллы» — порядка 5.

Лиссабонская «Бенфика» разгромила дома мадридский «Атлетико» со счетом 4:0. При этом испанский клуб являлся фаворитом. Победа «Атлетико» оценивалась в 2,5, «Бенфики» — в 3,0.

Загребское «Динамо» упустило победу над «Монако» — 2:2, пропустив мяч на 90-й минуте. В составе гостей в стартовом составе вышел полузащитник сборной России Александр Головин, который был заменен на 46-й минуте. На победу загребского клуба букмекеры давали коэффициент свыше 4,5, «Монако» — порядка 1,7.

«Ювентус» в меньшинстве одержал гостевую волевую победу над «Лейпцигом» со счетом 3:2. Туринский клуб с 59-й минуты играл в меньшинстве, тогда счет был 2:1 в пользу «Лейпцига».

Результаты других матчей

«Ливерпуль» (Англия) — «Болонья» (Италия) — 2:1.

«Шахтер» (Украина) — «Аталанта» (Италия) — 0:3

«Жирона» (Испания) — Фейенорд (Нидерланды) — 2:3.

«Жирона» повторила антирекорд Лиги чемпионов по автоголам за сезон — 3. Столько же было у стамбульского «Фенербахче» в сезоне-2007/08.

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Лига Чемпионов Реал Мадрид Бавария
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
В Бердянске взорвали машину бывшего судьиПолитика, 00:56
Reuters узнал, что лидер Ирана призывал Насраллу бежать из ЛиванаПолитика, 00:48
В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человекаОбщество, 00:23
Сенсациями с участием «Реала» и «Баварии» завершился тур Лиги чемпионовСпорт, 00:21
Помпео заявил о переговорах Трампа по Украине и засмеялсяПолитика, 00:13
ЦАХАЛ нанесла «точечный» удар по БейрутуПолитика, 00:05
Арбитраж не признал санкции против российского концерна форс-мажоромЭкономика, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Житель белгородского села пострадал при ударе дрона ВСУ по машинеПолитика, 02 окт, 23:50
Путин рассказал Жоге о назначении участников военной операции во властьПолитика, 02 окт, 23:38
Дебютный гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Акрон» без ДзюбыСпорт, 02 окт, 23:19
Подозреваемого в похищении кенгурят из двух зоопарков задержалиОбщество, 02 окт, 23:12
США сочли непродуктивным решение объявить Гутерриша персоной нон гратаПолитика, 02 окт, 23:05
Курский губернатор сообщил о десяти сбитых над регионом дронахПолитика, 02 окт, 22:35
ВОЗ предупредила о риске новой глобальной эпидемииОбщество, 02 окт, 22:29