Поп-ММА промоушен лишили лицензии спустя неделю после угроз сына Кадырова

В официальном сообщении говорится, что Hardcore лишилась лицензии из-за массовых нарушений

Фото: Телеграм-канал Hardcore Fighting

Федерация бокса России лишила лицензии Hardcore, один из крупнейших поп-ММА промоушенов в стране. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Также лишился лицензии боксерский промоушен Hardcore boxing. Владельцем организаций является Анатолий Сульянов.

«Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе сын Рамзана Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни.

«Участие в поп-ММА и поведение в таких поединках противоречит традициям и ценностям Чечни, поэтому представители республики должны отказаться от подобной деятельности», — написал министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров в телеграм-канале.

В июле 2024 года Федерация бокса России приостанавливала лицензию Hardcore FC после скандала c азербайджанским спортсменом Джавидом Рзаевым, оскорбившим россиянина Артура Кулинского.

Инцидент с оскорблением произошел во время турнира по кулачным боям Hardcore, на котором Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После боя азербайджанский спортсмен вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Кроме того, Рзаев пытался устроить драку. Глава организации Анатолий Сульянов остановил азербайджанского бойца, призвав его принести извинения российскому спортсмену, после чего Рзаев извинился.

Позднее Федерация бокса России сообщила, что обратилась в Генеральную прокуратуру из-за оскорблений на национальной почве, а также дисквалифицировала Рзаева.