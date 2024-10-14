Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку с фанатом на матче Медиалиги

Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку с болельщиком

Литвин ударил фаната во время матча со СКА рэпера Басты, спровоцировав массовую потасовку. Его признали виновным в мелком хулиганстве, блогер признал вину и раскаялся

Михаил Литвин (Фото: Телеграм-канал Михаила Литвина)

Блогера Михаила Литвина, который является владельцем команды Медиалиги Lit Energy, отправили под арест на 13 суток за драку с болельщиком в матче Медиалиги, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Драка произошла 12 октября во время игры с ростовским СКА рэпера Басты (Василий Вакуленко). Литвин ударил фаната на трибуне, что привело к массовой потасовке с участием зрителей и представителей команд, включая Басту.

Кузьминский районный суд города Москвы признал Литвина виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Во время заседания Литвин признал вину и раскаялся.

В Медиалиге в понедельник сообщили «РБК Спорт», что Литвин дисквалифицирован на полгода.

Литвин является стримером и блогером-миллионником.