Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку с болельщиком
Блогера Михаила Литвина, который является владельцем команды Медиалиги Lit Energy, отправили под арест на 13 суток за драку с болельщиком в матче Медиалиги, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Драка произошла 12 октября во время игры с ростовским СКА рэпера Басты (Василий Вакуленко). Литвин ударил фаната на трибуне, что привело к массовой потасовке с участием зрителей и представителей команд, включая Басту.
Кузьминский районный суд города Москвы признал Литвина виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).
Во время заседания Литвин признал вину и раскаялся.
В Медиалиге в понедельник сообщили «РБК Спорт», что Литвин дисквалифицирован на полгода.
Литвин является стримером и блогером-миллионником.
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