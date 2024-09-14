Винер поддержала выдвижение Белозерова на пост главы федерации гимнастики

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики назвала Белозерова прекрасным руководителем. Выборы президента объединенной федерации гимнастики России пройдут 1 октября

Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддерживает кандидатуру главы РЖД Олега Белозерова на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Об этом она заявила «Матч ТВ».

О выдвижении Белозерова стало известно 14 сентября.

«Уверена, что Олег Белозеров будет прекрасным руководителем, учитывая, что он возглавляет такую компанию. Думаю, что под его руководством у федерации все будет хорошо. Поддерживаю его кандидатуру», — сказала Винер.

Поддержал кандидатуру Белозерова и президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. «Думаю, что сейчас это правильное решение. Олег Белозеров возглавляет крупную госкорпорацию с большим ресурсом — как финансовым, так и организационным. Для объединенной федерации это важно», — сказал Титов «Спорт-Экспрессу».

В начале сентября руководящие органы ВФХГ, ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России.

Отчетно-выборная конференция ФСГР пройдет 1 октября 2024 года. По ее итогам ФСГР будет преобразована в Федерацию гимнастики России, будет выбран ее президент.