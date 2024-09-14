Винер поддержала выдвижение Белозерова на пост главы федерации гимнастики
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддерживает кандидатуру главы РЖД Олега Белозерова на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Об этом она заявила «Матч ТВ».
О выдвижении Белозерова стало известно 14 сентября.
«Уверена, что Олег Белозеров будет прекрасным руководителем, учитывая, что он возглавляет такую компанию. Думаю, что под его руководством у федерации все будет хорошо. Поддерживаю его кандидатуру», — сказала Винер.
Поддержал кандидатуру Белозерова и президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. «Думаю, что сейчас это правильное решение. Олег Белозеров возглавляет крупную госкорпорацию с большим ресурсом — как финансовым, так и организационным. Для объединенной федерации это важно», — сказал Титов «Спорт-Экспрессу».
В начале сентября руководящие органы ВФХГ, ФСГР, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России.
Отчетно-выборная конференция ФСГР пройдет 1 октября 2024 года. По ее итогам ФСГР будет преобразована в Федерацию гимнастики России, будет выбран ее президент.
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