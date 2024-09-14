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«Краснодар» отправил в дубль футболиста сборной России после интервью

«Краснодар» отправил в дубль футболиста сборной России Кривцова после интервью
Никита Кривцов пропустит матча с «Ростовом» за несогласованное интервью с журналистом Нобелем Арустамяном
Никита Кривцов
Никита Кривцов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

«Краснодар» отправил в дубль полузащитника сборной России Никиту Кривцова за несогласованное интервью. Об этом сообщает Sport24.

«Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Игрок должен пропустить матч с «Ростовым», после чего его вернут обратно в главную команду», — сказал источник.

Ранее об отправке 22-летнего Кривцова в дубль рассказал агент Тимур Гурцкая на YouTube-шоу «Это футбол, брат».

РБК обратился за комментарием в «Краснодар».

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Илья Помазун

Кривцов недавно давал интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Краснодар» 14 сентября в восьмом туре РПЛ примет «Ростов».

Кривцов стал вторым футболистом, которого отстранили от тренировок с основой из-за интервью Арустамяну. Накануне стало известно, что ЦСКА подобным образом поступил с голкипером Ильей Помазуном. Руководству армейцев не понравилось, что футболист в том интервью допустил возможность выступлений за «Спартак».

Кривцов провел в этом сезоне 10 матчей за «Краснодар», забил два гола и сделал одну результативную передачу. В начале сентября он ездил со сборной России в Ханой и сыграл в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Краснодар сборная России по футболу Никита Кривцов
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