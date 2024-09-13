Вратаря ЦСКА Помазуна отстранили от тренировок после слов о «Спартаке»

Вратаря ЦСКА отстранили от тренировок после слов о «Спартаке»

Илья Помазун тренируется отдельно от основного состава ЦСКА из-за того, что руководству клуба не понравились его высказывания в недавнем интервью Нобелю Арустамяну

Илья Помазун (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

ЦСКА отстранил от тренировок с основным составом голкипера Илью Помазуна из-за высказываний в недавнем интервью, заявил «РБ Спорт» агент футболиста Алексей Сафонов.

«Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача не навредить», — сказал Сафонов.

По словам Сафонова, ему не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. «Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача — чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством», — заключил агент вратаря.

Legalbet писал, что руководству ЦСКА не понравилось, что в том интервью 28-летний Помазун допустил возможность выступлений за «Спартак».

РБК обратился за комментариями в ЦСКА.

Последние четыре сезона Помазун выступал в аренде в екатеринбургском «Урале». Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2028 года.