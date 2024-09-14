Матвей Мичков забросил шайбу в первом матче за клуб НХЛ «Филадельфия»

Рекордсмен сборной России забросил шайбу в первом матче за клуб НХЛ

Матвей Мичков отличился в составе «Филадельфии» в матче новичков НХЛ с «Рейнджерс»

Матвей Мичков (справа) (Фото: nhl.com)

Российский нападающий Матвей Мичков провел дебютный матч за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». 19-летний форвард отличился в игре новичков против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча состоялась в Аллентауне (США), основное время завершилось со счетом 3:3. Мичков забросил шайбу во втором периоде.

В серии буллитов в итоге сильнее оказались игроки «Рейнджерс».

Мичков в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», покинув петербургский СКА.

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.

Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.