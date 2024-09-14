Рекордсмен сборной России забросил шайбу в первом матче за клуб НХЛ
Российский нападающий Матвей Мичков провел дебютный матч за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». 19-летний форвард отличился в игре новичков против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча состоялась в Аллентауне (США), основное время завершилось со счетом 3:3. Мичков забросил шайбу во втором периоде.
В серии буллитов в итоге сильнее оказались игроки «Рейнджерс».
Мичков в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», покинув петербургский СКА.
В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.
Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.
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