В клубе НХЛ «Филадельфия» объяснили приглашение Олега Знарка

В американской команде отметили, что у бывшего тренера сборной России, который стал консультантом по развитию европейских игроков и скаутингу, есть опыт и умение помогать хоккеистам

Олег Знарок (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Бывший тренер сборной России Олег Знарок был приглашен на работу в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», потому что у него есть опыт и умение помогать хоккеистам. Об этом ТАСС сообщили в американской команде.

Ранее «Филадельфия» сообщила, что 61-летний Знарок стал консультантом по развитию европейских игроков и скаутингу.

«В составе «Филадельфии» есть несколько россиян. Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Киту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским», — рассказали в «Филадельфии».

В составе «Филадельфии» выступают трое россиян — защитник Егор Замула, голкипер Иван Федотов и форвард Матвей Мичков.

Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина — с «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017), а со сборной России победил на Олимпиаде (2018) и чемпионате мира (2014), также три раза брал медали мировых первенств. Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», который тот покинул в декабре 2022 года.