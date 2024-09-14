Могут ли новые данные о допинговом деле Валиевой изменить его исход

Издание AP сообщило о том, что WADA скрыло результаты эксперимента, который мог бы стать аргументом в пользу Камилы Валиевой в суде о допинговом деле. Повлияет ли это на пересмотр дела — в материале «РБК Спорт»

Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сообщение о сокрытии

Associated Press 12 сентября со ссылкой на источники сообщило, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) преднамеренно скрыло результаты научного эксперимента, который мог бы стать аргументом в пользу российской фигуристки Камилы Валиевой на суде о дисквалификации на фоне провала допинг-теста.

По данным издания AP, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось к WADA с просьбой нанять авторитетного ученого для проверки версии защиты Валиевой.

Спортсменка утверждала, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм вместе с десертом, приготовленным ее родственником, у которого были проблемы с сердцем. По ее версии, он давил таблетки разделочной доске, которой потом воспользовались для приготовления еды. В то же время глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил, что в допинг-пробе Валиевой содержится 2,1 нанограмма триметазидин на миллилитр. По словам Тайгарта, обнаруженная концентрация в 200 раз превышает концентрацию при случайном загрязнении и может быть остаточной дозой, если полная доза препарата была принята несколькими днями ранее. Эту же информацию подтвердил российский медик Эдуард Безуглов.

WADA связало российскую сторону с швейцарским специалистом Марсьялем Сожи, который путем эксперимента пришел к выводу, что остатки разрезанной таблетки действительно могли стать причиной положительного допинг-теста. Именно это заключение эксперта РУСАДА могло бы использовать в качестве основного аргумента в защиту Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источники Associated Press на условиях строгой анонимности передали журналистам фрагменты переписки генерального директора WADA Оливье Ниггли с руководителем расследований органа Гюнтером Юнгером.

«Гюнтер, у нас серьезная проблема. Почему Сожи дал заключение по Валиевой, которое крайне благоприятно для нее… Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными... Если этот аргумент будет использован в суде, то для нас это очень большая проблема. Мы должны немедленно это остановить», — цитирует агентство письмо Ниггли.

В итоге работу Сожи не рассмотрели. Валиеву в январе дисквалифицировали на четыре года за допинг.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), к генеральному директору ФФККР Александру Когану и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Наказание Валиевой отсчитывается с 2021 года. В результате она потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

Как отреагировали официальные лица

Позже, 12 сентября, пресс-служба WADA заявила , что статья Associated Press о предполагаемом сокрытии результатов экспертизы содержит «ряд фактических неточностей».

«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению РУСАДА. Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом. Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA», — заявили в агентстве.

В WADA также заверили, что гендиректор агентства, наоборот, называл недопустимым какое-либо участие антидопингового агентства в подготовке отчетов, заказанных сторонами в первой инстанции.

В то же время генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова назвал ложным сообщение о предполагаемом сокрытии руководством WADA результатов экспертизы

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — сказала Логинова ТАСС.

Глава РУСАДА отметила, что стандарт по тестированию и расследованиям строго обязывает стороны обеспечить конфиденциальность любой информации и независимость этого расследования. «Если верить вчерашней публикации, то в отношении ряда международных функционеров необходимо провести разбирательство со всеми вытекающими последствиями», — добавила она.

В МОК отказались от комментариев, отметив, что по этому вопросу лучше обратиться в WADA. В Международном союзе конькобежцев и Федерации фигурного катания не комментировали ситуацию.

Легально ли вмешательство WADA

WADA после получения перевода полного текста решения, согласно Кодексу, затребовало все документы по делу, которые были предоставлены РУСАДА. Среди этих документов была и экспертиза Сожи. Этот вариант попадания экспертизы в WADA является единственным легальным. В противном случае — это вмешательство в процесс обработки результатов независимого национального антидопингового агентства.

Однако в материале Associated Press не уточняется дата переписки Ниггли и Юнгера, благодаря которой можно было бы прояснить, легально экспертиза попала к WADA или нет. То есть, если переписка была до решения ДАК РУСАДА, то это нарушение. Если же после, то это легально, поскольку заключение Сожи они получили в соответствии с нормами Кодекса.

Мотивировочная часть решения CAS о дисквалификации

Как следует из решения CAS 7 февраля, Валиева объяснила, что допинг попал в ее организм при бытовом загрязнении — отец ее бывшего отчима Геннадий Соловьев, которого она называет дедушкой, страдающий проблемами с сердцем с 2000 года, мог приготовить ей клубничный десерт на той же разделочной доске, где до этого давил ножом таблетки.

Отвечая на вопросы комитета РУСАДА в 2022 году, фигуристка также допустила такие версии, как загрязненные препараты и наличие доступа у большого числа посторонних в помещениях, где находились и питались фигуристы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В итоге версия с клубничным десертом, который дедушка приготовил фигуристке 21 декабря и дал с собой на соревнования в Санкт-Петербург, не убедила коллегию арбитров. Также Соловьев отказался давать показания перед коллегией по состоянию здоровья, что тоже сочли неубедительным.

«Комиссия CAS решила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами и что спортсменка не смогла доказать, что совершила антидопинговое нарушение не намеренно», — говорилось в сообщении CAS.

В день сдачи положительной пробы в специальной форме фигуристка указала, что на протяжении предыдущих семи дней употребляла L-карнитин, «Супрадин» и «Гипоксен». Также в этот период Валиева использовала экдистерон (имеет анаболический эффект), который не был указан в спецформе и пока не запрещен, но находится в списке мониторинга WADA.

Почему не использовали экспертизу Сожи

После того, как WADA, РУСАДА и ISU подали апелляции в CAS, каждая сторона доказывала свою позицию самостоятельно, используя необходимые аргументы. Стороне Валиевой экспертиза Сожи могла бы помочь. Однако в связи с тем, что в решении CAS нет никакого упоминания швейцарского специалиста, возникают два возможных варианта, почему экспертиза не попала в дело.

По одной версии, экспертизы Сожи в деле и вовсе не было. Намерения не использовать заключения швейцарского ученого WADA и ISU, которые требовали дисквалификации фигуристки, очевидны. Однако, если сторона спортсменки и требовавшее более мягких санкций РУСАДА знали о экспертизе, то неизвестна причина, по которой они не заявили это заключение.

Другой вариант, что заключение могли заявить РУСАДА или же сторона Валиева, которая получила ее в рамках обмена доказательствами при подготовке к слушаниям первой инстанции. Однако сторона спортсменки не могла вызвать Сожи на слушания, поскольку он является экспертом РУСАДА. Швейцарский специалист не имел перед стороной Валиевой никаких обязательств. В свою очередь, неизвестно, почему РУСАДА не стало вызывать Сожи. В итоге, в деле была только его письменная экспертиза, о которой не упомянули в решении.

Повлияет ли публикация на результат

Руководитель спортивной практики юридической группы Клевер Консалт и бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила «РБК Спорт», что публикация о сокрытых результатах эксперимента по делу фигуристки не поможет его пересмотру.

«Если такое заключение не было принято во внимание, было проигнорировано арбитрами, то это является основанием для процессуального пересмотра решения», — сказала Анцелиович, уточнив, что к пересмотру решения CAS это никак не относится.

Она отметила, что заключение Сожи заслуживало упоминания в мотивировочной части решения CAS. «В принципе, от CAS ждали прозрачного решения и выводов, которые поставили бы точку в деле. Если сейчас окажется, что были доводы, которые не были приняты во внимание или исчезли из материалов дела, это поставит под удар всю ценность данного решения. В интересах CAS было бы обосновать, почему данное заключение не было принято во внимание», — добавила она.

По словам Анцелиович, ей тяжело сказать, почему экспертиза Сожи не повлияла на решение, но «это будет на совести и усмотрении арбитров CAS, которые принимали решение». «Могут быть юридические, фактологические, политические мотивы, которые их не убедили. Я бы, конечно, ожидала, что такое значительное заключение одного из ведущих экспертов в антидопинговой сфере, который подтверждал версию спортсменки, как минимум должно было быть озвучено CAS и должна быть оценка, почему этому мнению нельзя доверять», — заключила она.

Параллель с китайскими пловцами

Газета The New York Times 20 апреля сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена тоже сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио.

Тогда Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований, а в WADA не смогли найти убедительных доказательств версии о нарочном применении, из-за чего не стали отстранять китайских атлетов.

Именно этот препарат был допинг-пробе Валиевой. Однако в WADA заявили, что каждый из случаев попадания запрещенного вещества в организм нужно оценивать и проверять на предмет правдоподобности.

WADA отметило, что в случае с китайскими пловцами не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом, а также все имеющиеся данные поддерживали версию о загрязнении.

После расследования научный отдел WADA пришел к выводу, что версия с попаданием запрещенного вещества в организм китайских спортсменов является правдоподобной.