Юрист оценила, как статья о скрытом заключении повлияет на дело Валиевой
Публикация о сокрытых в Спортивном арбитражном суде (CAS) результатах эксперимента по делу фигуристки Камилы Валиевой не поможет его пересмотру, заявили «РБК Спорт» руководитель спортивной практики юридической группы Клевер Консалт и бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович.
«Если такое заключение не было принято во внимание, было проигнорировано арбитрами, то это является основанием для процессуального пересмотра решения», — сказала Анцелиович, уточнив, что к пересмотру решения CAS это никак не относится.
Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) преднамеренно скрыло результаты научного эксперимента, который мог бы стать аргументом в пользу Валиевой на суде о дисквалификации на фоне провала допинг-теста.
Агентство уточнило, что РУСАДА обратилось к WADA с просьбой нанять авторитетного ученого для проверки версии защиты Валиевой. Спортсменка утверждала, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм вместе с десертом, приготовленным ее родственником, испытывавшим проблемы с сердцем, — он давил таблетки на той же разделочной доске.
По ходу процесса WADA предоставило стороне Валиевой швейцарского специалиста Марсьяля Сожи, который путем эксперимента пришел к выводу, что остатки разрезанной таблетки действительно могли стать причиной положительного допинг-теста. Именно это заключение эксперта РУСАДА могло быть использовано в качестве основного аргумента в защиту Валиевой в CAS.
В итоге работу Сожи не рассмотрели. Валиеву в январе дисквалифицировали на четыре года за допинг. Наказание российской спортсменки отсчитывается с 2021 года. В результате она потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).
Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение».
В Олимпийском комитете России заявляли, что Валиева до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показывали отрицательный результат.
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