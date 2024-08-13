Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на четыре позиции в мировом рейтинге. Она впервые в карьере вошла в топ‑20

Диана Шнайдер (Фото: Vaughn Ridley / Getty Images)

Российская спортсменка Диана Шнайдер поднялась на 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список опубликован на официальном сайте организации.

Шнайдер переместилась с 24‑й на 20‑ю позицию. Россиянка впервые в карьере вошла в топ‑20.

На прошедшей неделе Шнайдер дошла до полуфинала турнира WTA в Торонто, где уступила американке Джессике Пегуле. Также 4 августа Шнайдер вместе с соотечественницей Миррой Андреевой стала серебряным призером в парном разряде на Олимпиаде в Париже, хотя этот результат на рейтинг не повлиял.

Тройка лидеров осталась неизменной. Первое место занимает полька Ига Швёнтек, второе место — Кори Гауфф, тройку замыкает Арина Соболенко из Белоруссии. Выше Шнайдер из россиянок находятся три спортсменки: Дарья Касаткина (12-е место), Анна Калинская (16-е место) и Людмила Самсонова (17-е место).