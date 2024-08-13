Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA
Российская спортсменка Диана Шнайдер поднялась на 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список опубликован на официальном сайте организации.
Шнайдер переместилась с 24‑й на 20‑ю позицию. Россиянка впервые в карьере вошла в топ‑20.
На прошедшей неделе Шнайдер дошла до полуфинала турнира WTA в Торонто, где уступила американке Джессике Пегуле. Также 4 августа Шнайдер вместе с соотечественницей Миррой Андреевой стала серебряным призером в парном разряде на Олимпиаде в Париже, хотя этот результат на рейтинг не повлиял.
Тройка лидеров осталась неизменной. Первое место занимает полька Ига Швёнтек, второе место — Кори Гауфф, тройку замыкает Арина Соболенко из Белоруссии. Выше Шнайдер из россиянок находятся три спортсменки: Дарья Касаткина (12-е место), Анна Калинская (16-е место) и Людмила Самсонова (17-е место).
Рейтинг WTA от 12 августа:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 655 очков;
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7633;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7366;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026;
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5298;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4615;
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3975;
8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3621;
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573;
10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3483;
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3158;
16 (17). Анна Калинская (Россия) — 2660;
17 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2450;
20 (24). Диана Шнайдер (Россия) — 2295;
24 (23). Мирра Андреева (Россия) — 1968;
26 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1873;
28 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776;
42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428;
44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1304;
80 (68). Анна Блинкова (Россия) — 860;
89 (88). Эрика Андреева (Россия) — 809;
94 (93). Камилла Рахимова (Россия) — 776.
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