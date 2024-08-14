Суд в Москве отклонил апелляцию Зеппельта по допинг-делу врача Валиевой

Врач Филипп Шветский подал в суд на журналиста за фильм о деле Камилы Валиевой, в котором Зеппельт представил его виновным в допинг-скандале. Суд ранее обязал немца дать опровержение и взыскал с него рубль, апелляцию он проиграл

Хайо Зеппельт (Фото: Octavio Passos / Getty Images for European Athletics)

Московский городской суд отклонил апелляцию немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта по делу врача Филиппа Шветского, который работал с фигуристами сборной России на Олимпиаде в Пекине. Шветский рассказал журналистам после заседания, что удовлетворен решением суда.

«С точки зрения эмоций я удовлетворен, а с точки зрения радости — все понимают, в каком случае она была бы. Но надо бороться до конца. <...> Этот рубль будет бесценен. И я думаю, что бесценно было бы, если он бы все-таки мне его послал», — цитирует Шветского ТАСС.

В конце января Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Зеппельту о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, обязал немца дать опровержение и взыскал с него рубль.

11 февраля 2022 года, через день после сообщения о допинге в пробе Камилы Валиевой, Зеппельт в своем фильме сообщил, что получил от русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский «не такой уж безгрешный». Зеппельт также предположил, что врача с фигуристкой связывают личные отношения.

Шветский заявил, что в суде опроверг домыслы Зеппельта о себе как о «представителе допинговой государственной системы, возможном рецидивисте и виновном в допинг-случае с Валиевой».

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за триметазидин до декабря 2025 года. Фигуристка лишилась золота Олимпиады и чемпионата Европы, а также прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.