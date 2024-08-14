 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Суд в Москве отклонил апелляцию Зеппельта по допинг-делу врача Валиевой

Врач Филипп Шветский подал в суд на журналиста за фильм о деле Камилы Валиевой, в котором Зеппельт представил его виновным в допинг-скандале. Суд ранее обязал немца дать опровержение и взыскал с него рубль, апелляцию он проиграл
Хайо Зеппельт
Хайо Зеппельт (Фото: Octavio Passos / Getty Images for European Athletics)

Московский городской суд отклонил апелляцию немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта по делу врача Филиппа Шветского, который работал с фигуристами сборной России на Олимпиаде в Пекине. Шветский рассказал журналистам после заседания, что удовлетворен решением суда.

«С точки зрения эмоций я удовлетворен, а с точки зрения радости — все понимают, в каком случае она была бы. Но надо бороться до конца. <...> Этот рубль будет бесценен. И я думаю, что бесценно было бы, если он бы все-таки мне его послал», — цитирует Шветского ТАСС.

В конце января Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Зеппельту о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, обязал немца дать опровержение и взыскал с него рубль.

Почему Валиеву наказали за допинг, а китайцев нет. WADA нашло объяснение
Спорт
Фото:Maja Hitij / Getty Images

11 февраля 2022 года, через день после сообщения о допинге в пробе Камилы Валиевой, Зеппельт в своем фильме сообщил, что получил от русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский «не такой уж безгрешный». Зеппельт также предположил, что врача с фигуристкой связывают личные отношения.

Шветский заявил, что в суде опроверг домыслы Зеппельта о себе как о «представителе допинговой государственной системы, возможном рецидивисте и виновном в допинг-случае с Валиевой».

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за триметазидин до декабря 2025 года. Фигуристка лишилась золота Олимпиады и чемпионата Европы, а также прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Хайо Зеппельт Камила Валиева допинг
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Суд в Москве удовлетворил иск врача к Зеппельту по допинг-делу Валиевой
Спорт
Валиева впервые вышла на лед в шоу после дисквалификации за допинг
Спорт
Медведева извинилась за то, что ошибочно сообщила о смерти деда Валиевой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 17:47
Жителей 183 населенных пунктов Сумской области решили эвакуироватьПолитика, 18:27
Посол рассказал, когда в Иране заработают карты «Мир»Финансы, 18:23
Пенсионный фонд Норвегии заработал $138 млрд благодаря техсекторуИнвестиции, 18:15
В РПЦ сообщили о разрушении второго храма в Курской областиПолитика, 18:12
«Ювентус» расторг контракт с основным голкипером после семи лет в клубеСпорт, 18:07
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятияПолитика, 18:04
МегаФон проанализировал данные о DDoS‑атаках с начала годаПресс-релиз, 18:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Покинувшие Курскую область россияне рассказали СК о жестокости ВСУПолитика, 17:59
Чемпиону России по боксу сделали вторую операцию после нападения в КрымуСпорт, 17:45
Мосбиржа возобновила работу фондового рынка после сбояИнвестиции, 17:42
Два бомбардировщика Ту-22 выполнили 5-часовой полет над Балтийским моремПолитика, 17:41
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
Названы товары для ремонта и строительства с высокой долей импортаНедвижимость, 17:37
«Укрэнерго» сообщило о повреждении двух энергообъектов на севере и югеОбщество, 17:35