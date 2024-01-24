Суд в Москве удовлетворил иск врача Шветского к Зеппельту по делу Валиевой

Суд в Москве удовлетворил иск врача к Зеппельту по допинг-делу Валиевой

Врач Филипп Шветский подал в суд на журналиста ARD за фильм о деле Камилы Валиевой, в котором Зеппельт представил его виновным в допинг-скандале. Суд обязал немца дать опровержение и взыскал с него рубль

Филипп Шветский (на втором плане) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск врача Филиппа Шветского, который работал с фигуристами сборной России на Олимпиаде в Пекине, к журналисту ARD Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

11 февраля 2022 года, через день после сообщения о допинге в пробе Камилы Валиевой, Зеппельт в своем фильме сообщил, что получил от русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский «не такой уж безгрешный». Зеппельт также предположил, что врача с фигуристкой связывают личные отношения.

Суд обязал Зеппельта сделать опровержение в интернете и на ARD.

Шветский заявил, что в суде опроверг домыслы Зеппельта о себе как о «представителе допинговой государственной системы, возможном рецидивисте и виновном в допинг-случае с Валиевой».

По словам врача, которого цитирует «РИА Новости», суд также взыскал с Зеппельта один рубль.

В октябре 2022 года Шветский сообщил, что больше не работает с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева, но остается врачом сборной России и Федерального медико-биологического агентства.

CAS еще не огласил вердикт по делу российской фигуристки.

Ранее Шветский решил судиться с тольяттинским изданием «Угол зрения», которое в одной из публикаций назвало его Доктором Допингом. В июне он заявил, что издание само опубликовало опровержение без решения суда.