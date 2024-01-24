Суд в Москве удовлетворил иск врача к Зеппельту по допинг-делу Валиевой
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск врача Филиппа Шветского, который работал с фигуристами сборной России на Олимпиаде в Пекине, к журналисту ARD Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
11 февраля 2022 года, через день после сообщения о допинге в пробе Камилы Валиевой, Зеппельт в своем фильме сообщил, что получил от русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский «не такой уж безгрешный». Зеппельт также предположил, что врача с фигуристкой связывают личные отношения.
Суд обязал Зеппельта сделать опровержение в интернете и на ARD.
Шветский заявил, что в суде опроверг домыслы Зеппельта о себе как о «представителе допинговой государственной системы, возможном рецидивисте и виновном в допинг-случае с Валиевой».
По словам врача, которого цитирует «РИА Новости», суд также взыскал с Зеппельта один рубль.
В октябре 2022 года Шветский сообщил, что больше не работает с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева, но остается врачом сборной России и Федерального медико-биологического агентства.
CAS еще не огласил вердикт по делу российской фигуристки.
Ранее Шветский решил судиться с тольяттинским изданием «Угол зрения», которое в одной из публикаций назвало его Доктором Допингом. В июне он заявил, что издание само опубликовало опровержение без решения суда.
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