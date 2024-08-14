Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

Пловец Грегорио Пальтриньери сообщил, что уже перенес операцию

Грегорио Пальтриньери (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Знаменосец сборной Италии на церемонии закрытия Олимпиады в Париже, пловец Грегорио Пальтриньери сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что сломал локоть на мероприятии.

«Вечером на церемонии закрытия сломал локоть. Правда, не размахивая флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь», — написал Пальтриньери, выложив фото из больничной палаты.

Пальтриньери в Париже завоевал серебро на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзу на 800 м вольным стилем.

Это не первая неудача для итальянских знаменосцев в Париже. Прыгун в высоту Джанмарко Тамбери, который нес флаг на церемонии открытия, уронил в Сену обручальное кольцо во время мероприятия.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.