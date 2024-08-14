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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пловец Грегорио Пальтриньери сообщил, что уже перенес операцию
Грегорио Пальтриньери
Грегорио Пальтриньери (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Знаменосец сборной Италии на церемонии закрытия Олимпиады в Париже, пловец Грегорио Пальтриньери сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что сломал локоть на мероприятии.

«Вечером на церемонии закрытия сломал локоть. Правда, не размахивая флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь», — написал Пальтриньери, выложив фото из больничной палаты.

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Пальтриньери в Париже завоевал серебро на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзу на 800 м вольным стилем.

Это не первая неудача для итальянских знаменосцев в Париже. Прыгун в высоту Джанмарко Тамбери, который нес флаг на церемонии открытия, уронил в Сену обручальное кольцо во время мероприятия.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа.

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