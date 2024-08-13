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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Два золота в Гонконге по цене 40 в США. Сколько платят призерам Олимпиады

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Олимпиада-2024 в Париже
В Париже завершились летние Олимпийские игры. Какая страна выплатит самые щедрые премиальные за медали — в материале «РБК Спорт»
Единственные российские медалистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Единственные российские медалистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Reuters)

Олимпийский медалист получает не только славу, но и премиальные. Ведь хотя в Олимпийской хартии и говорится, что Игры — соревнования между спортсменами, а не странами, государства придают противостоянию атлетов большое значение. Международный олимпийский комитет (МОК) за медали не платит. Зато выплата солидных премий со стороны властей или аффилированных организаций — обычная практика.

Самые большие бонусы для атлетов за успехи на Олимпиаде в Париже предложил Гонконг: власти выплатят $768 тыс. за золото, пишет CNBC. Правда, спортсмены из Гонконга завоевали два золота и две бронзы.

Для сравнения: все 40 олимпийских чемпионов из США в общей сложности получат от государства меньше двух гонконгских триумфаторов.

Практически столько же, сколько Гонконг, платят и власти Сингапура — $745 тыс. за золото. Правда, в Париже никому из сингапурских атлетов первым стать не удалось. У сборной лишь бронза, обладатель которой получит $186 тыс.

Третье место по размеру выплат занимает Индонезия, которая вдвое снизила выплаты по сравнению с Токио — с $746 тыс. до $300 тыс.

Из бывших советских республик наибольшие выплаты у Казахстана. Власти не изменили сумму премиальных — $250 тыс. По ним Казахстан замыкает первую пятерку.

У России одна медаль Олимпиады в Париже. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали серебро в парах. Однако российские участники Олимпиады не имеют права получать денежные награды от связанных с властью структур из-за санкций, поэтому о призовых не сообщалось.

Ранее ряд регионов сообщил о планах выплат медалистам ОИ-2024. В частности, власти Петербурга планировали выплатить 5 млн руб. за золото ($56,4 тыс.). При этом Федерация плавания России выплачивает около 2 млн руб. ($22 тыс.) за превышающие показанные на Олимпиаде чемпионские результаты.

По итогам Игр в Токио российским спортсменам за золото выплатили по $61 тыс., за серебро — по $38 тыс., за бронзу — по $26 тыс. Это долларовый эквивалент рублевой выплаты (4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн руб.), которая не меняется с 2012 года. Всего на Олимпиаде-2020 российская команда выиграла 71 награду. На премирование золотых медалистов выделялось $1,2 млн без учета выплат от региональных властей.

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Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2024 сборная России Мирра Андреева Диана Шнайдер
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