 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,1 x 4,2 2 1,53 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,3 x 5,6 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,23 x 3,47 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,1 x 4,15 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 2 x 50 2 1,85 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Спартак» продлил контракт с Мартинсом

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Мартинсом
Новое соглашение люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса рассчитано до июня 2028 года
Кристофер Мартинс
Кристофер Мартинс (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Московский «Спартак» продлил контракт с люксембургским полузащитником Кристофером Мартинсом, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение полузащитника рассчитано до июня 2028 года.

Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Сербии в товарищеском матче
Спорт
Футболисты &laquo;Спартака&raquo;

28-летний Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В составе московской команды он провел 107 матчей, забил 18 голов. В 2022 году в составе «Спартака» стал обладателем Кубка России.

Московский «Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Кристофер Мартинс
Материалы по теме
Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Сербии в товарищеском матче
Спорт
«Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче
Спорт
Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Сочи»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Трамп заявил о приятных беседах с Путиным: «он меня не обманет» Политика, 19:02
Дядя Рафаэля Надаля станет тренером Александра Зверева Спорт, 18:54
Хуснуллин сообщил о тройном росте строительства частных домов по эскроу Недвижимость, 18:53
Кремль ответил на слова Писториуса об «убийстве русских солдат» Политика, 18:50
HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере Общество, 18:46
В Дагестане число пострадавших от отравления водой достигло 450 человек Общество, 18:44
Трамп объявил о передаче в Европу для Киева 17 систем Patriot Политика, 18:41
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В чем заключается «маленький сюрприз», который Трамп приготовил России Политика, 18:40
Трамп допустил, что поставит Украине 17 комплексов Patriot Политика, 18:37
Индекс Мосбиржи взлетел на заявлении Трампа в отношении России Инвестиции, 18:33
Отпевание режиссера Мороза пройдет 16 июля в храме Воскресения Словущего Общество, 18:31
Трамп рассказал, кто будет оплачивать поставки оружия Украине через НАТО Политика, 18:31
Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией Политика, 18:21
Трамп объявляет о мерах для России. Трансляция Политика, 18:21