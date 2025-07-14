«Спартак» продлил контракт с Мартинсом
Московский «Спартак» продлил контракт с люксембургским полузащитником Кристофером Мартинсом, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение полузащитника рассчитано до июня 2028 года.
28-летний Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В составе московской команды он провел 107 матчей, забил 18 голов. В 2022 году в составе «Спартака» стал обладателем Кубка России.
Московский «Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».
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