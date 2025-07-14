«Спартак» продлил контракт с Мартинсом

Новое соглашение люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса рассчитано до июня 2028 года

Кристофер Мартинс (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Московский «Спартак» продлил контракт с люксембургским полузащитником Кристофером Мартинсом, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение полузащитника рассчитано до июня 2028 года.

28-летний Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В составе московской команды он провел 107 матчей, забил 18 голов. В 2022 году в составе «Спартака» стал обладателем Кубка России.

Московский «Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».