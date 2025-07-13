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Спорт ,  
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Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Сербии в товарищеском матче

Встреча на «Лукойл Арене» в Москве завершилась с разгромным счетом 4:1
Футболисты &laquo;Спартака&raquo;
Футболисты «Спартака» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл сербский «Спартак» в товарищеском матче. Встреча на «Лукойл Арене» в Москве завершилась с разгромным счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Наиль Умяров (48-я и 72-я минуты), по голу забили Срджан Бабич (27) и Антон Заболотный (55). У проигравших отличился Кваку Бонсу Осей (22).

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Фото:телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо». 

В сезоне 2024/25 сербский «Спартак» из Суботицы финишировал 12-м в чемпионате Сербии.

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Теги
Полина Мельникова, Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва товарищеский матч Антон Заболотный Срджан Бабич
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