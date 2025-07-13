Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Сербии в товарищеском матче
Московский «Спартак» обыграл сербский «Спартак» в товарищеском матче. Встреча на «Лукойл Арене» в Москве завершилась с разгромным счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Наиль Умяров (48-я и 72-я минуты), по голу забили Срджан Бабич (27) и Антон Заболотный (55). У проигравших отличился Кваку Бонсу Осей (22).
Московский «Спартак» в прошлом сезоне чемпионата России занял четвертое место. Команда начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 19 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».
В сезоне 2024/25 сербский «Спартак» из Суботицы финишировал 12-м в чемпионате Сербии.
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