Тренер ПСЖ объяснил удар футболиста «Челси» в горло в финале клубного ЧМ

После матч Луис Энрике толкнул нападающего «Челси» Жоао Педро, попав рукой в горло бразильца, а затем в лицо. В результате автор третьего гола оказался на газоне

Луис Энрике и Жоао Педро

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на пресс-конференции объяснил эмоциями потасовку игроков «Челси» после завершения финального мачта клубного чемпионата мира.

В финале, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), «Челси» разгромил ПСЖ со счетом 3:0. После финального свистка между игроками возникла потасовка.

«Матч был очень напряженным. Но эту ситуацию можно было избежать. Я пытался разнять игроков. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его», — сказал тренер ПСЖ.

В одном из эпизодов Луис Энрике ударил нападающего «Челси» Жоао Педро, попав рукой в горло бразильцу, а затем в лицо. В результате автор третьего гола оказался на газоне.

«Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал, — объяснил тренер ПСЖ. — Но еще раз повторюсь, я разнимал игроков».