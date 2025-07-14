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Спорт ,  
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Тренер ПСЖ объяснил удар футболиста «Челси» в горло в финале клубного ЧМ

Тренер ПСЖ Энрике объяснил удар футболиста «Челси» в горло в финале клубного ЧМ
После матч Луис Энрике толкнул нападающего «Челси» Жоао Педро, попав рукой в горло бразильца, а затем в лицо. В результате автор третьего гола оказался на газоне
Луис Энрике и Жоао Педро
Луис Энрике и Жоао Педро

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на пресс-конференции объяснил эмоциями потасовку игроков «Челси» после завершения финального мачта клубного чемпионата мира.

В финале, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), «Челси» разгромил ПСЖ со счетом 3:0. После финального свистка между игроками возникла потасовка.

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Фото:Buda Mendes / Getty Images

«Матч был очень напряженным. Но эту ситуацию можно было избежать. Я пытался разнять игроков. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его», — сказал тренер ПСЖ.

В одном из эпизодов Луис Энрике ударил нападающего «Челси» Жоао Педро, попав рукой в горло бразильцу, а затем в лицо. В результате автор третьего гола оказался на газоне.

«Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал, — объяснил тренер ПСЖ. — Но еще раз повторюсь, я разнимал игроков».

Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kai Pfaffenbach / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Image
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kai Pfaffenbach / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Image
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kai Pfaffenbach / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Image
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

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