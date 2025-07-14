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Спорт ,  
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Как ПСЖ Сафонова проиграл в финале клубного чемпионата мира. Фоторепортаж

Лучшие кадры финала клубного чемпионата мира между ПСЖ Сафонова и «Челси»
ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, уступил «Челси» в финале клубного чемпионата мира. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Фото: Buda Mendes/Getty Images
Фото: Buda Mendes/Getty Images

Финальный матч клубного чемпионата мира между «Пари Сен-Жермен» и «Челси» прошел 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Британский певец Робби Уильямс и итальянская певица Лаура Паузини выступили на церемонии открытия финала.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Матч посетили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: David Ramos/Getty Images

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед игрой с Луисом Энрике, главным тренером «Пари Сен-Жермен».

Фото: Al Bello/Getty Images

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер. Он стал всего лишь третьим английским игроком, который забил гол в финале клубного чемпионата мира: ранее это удалось Уэйну Руни (2008) и Филу Фодену (2023).

Фото: Alex Grimm/Getty Images

На 30-й минуте Палмер удвоил преимущество. Он стал первым англичанином, оформившим дубль финале КЧМ.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

На 43-й минуте форвард Жоао Педро забил третий гол в ворота ПСЖ.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу английской команды.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

В перерыве выступили певица Tems, американская певица Doja Cat, группа Coldplay, а также певцы Эммануэль Келли и J Balvin.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Во втором тайме команды не смогли поразить ворота соперников.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

В концовке встречи не обошлось без конфликта. Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш на 87-й минуте матча схватил защитника «Челси» Марка Кукурелью за волосы, после чего бельгиец упал.

Фото: David Ramos/Getty Images

После просмотра повтора главный арбитр показал Невешу прямую красную карточку.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в этом матче остался в запасе.

Фото: Luke Hales/Getty Images

После финального свистка между игроками и представителями команд началась массовая потасовка, во время которой главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло Жуана Педро и толкнул его, после чего футболист «Челси» упал на газон.

Фото: Luke Hales/Getty Images

Возглавляющий «Челси» Энцо Мареска начал успокаивать конфликтующие стороны и стычка прекратилась.

Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Президент США Дональд Трамп вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручал награды участникам финала.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Палмер стал вторым английским игроком после Уэйна Руни, выигравшим «Золотой мяч» на клубном чемпионате мира.

Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Так, Мареска в своем первом сезоне в качестве тренера «Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира и победителем Лиги Конференций.

Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

«Челси» стал первым клубом в истории футбола, который выиграл все главные трофеи.

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Полина Мельникова, Альвина Цаканян
Футбол клубный чемпионат мира по футболу Челси ПСЖ Матвей Сафонов
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