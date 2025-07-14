Как ПСЖ Сафонова проиграл в финале клубного чемпионата мира. Фоторепортаж
Финальный матч клубного чемпионата мира между «Пари Сен-Жермен» и «Челси» прошел 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).
Британский певец Робби Уильямс и итальянская певица Лаура Паузини выступили на церемонии открытия финала.
Матч посетили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед игрой с Луисом Энрике, главным тренером «Пари Сен-Жермен».
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер. Он стал всего лишь третьим английским игроком, который забил гол в финале клубного чемпионата мира: ранее это удалось Уэйну Руни (2008) и Филу Фодену (2023).
На 30-й минуте Палмер удвоил преимущество. Он стал первым англичанином, оформившим дубль финале КЧМ.
На 43-й минуте форвард Жоао Педро забил третий гол в ворота ПСЖ.
Команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу английской команды.
В перерыве выступили певица Tems, американская певица Doja Cat, группа Coldplay, а также певцы Эммануэль Келли и J Balvin.
Во втором тайме команды не смогли поразить ворота соперников.
В концовке встречи не обошлось без конфликта. Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш на 87-й минуте матча схватил защитника «Челси» Марка Кукурелью за волосы, после чего бельгиец упал.
После просмотра повтора главный арбитр показал Невешу прямую красную карточку.
Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в этом матче остался в запасе.
После финального свистка между игроками и представителями команд началась массовая потасовка, во время которой главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло Жуана Педро и толкнул его, после чего футболист «Челси» упал на газон.
Возглавляющий «Челси» Энцо Мареска начал успокаивать конфликтующие стороны и стычка прекратилась.
Президент США Дональд Трамп вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручал награды участникам финала.
Палмер стал вторым английским игроком после Уэйна Руни, выигравшим «Золотой мяч» на клубном чемпионате мира.
Так, Мареска в своем первом сезоне в качестве тренера «Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира и победителем Лиги Конференций.
«Челси» стал первым клубом в истории футбола, который выиграл все главные трофеи.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов