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Спорт ,  
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«Челси» обыграл ПСЖ и стал победителем клубного чемпионата мира

«Челси» обыграл ПСЖ со счетом 3:0 и стал победителем клубного чемпионата мира
Встреча завершилась со счетом 3:0
Фото: Luke Hales/Getty Images
Фото: Luke Hales/Getty Images

Лондонский «Челси» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в финале клубного чемпионата мира. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами отличились полузащитник Коул Палмер (22-я и 30-я минуты) и форвард Жоао Педро (43).

«Челси» обыграл ПСЖ в первом тайме финала клубного чемпионата мира
Спорт
Фото:Alex Grimm/Getty Images

На 84-й минуте в составе ПСЖ прямую красную карточку получил Жоау Невеш.

Судья Антон Щетинин, выступающий под флагом Австралии уроженец России, стал ассистентом главного арбитра матча Алиреза Фагани.

Палмер стал первым англичанином, оформившим дубль финале клубного чемпионата мира ФИФА.

«Челси» второй раз в истории турнира стал чемпионом. Впервые клуб выиграл клубный чемпионат мира в 2022 году.

В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в этом матче остался в запасе. 

В обновленном формате клубного мирового первенства впервые участвуют 32 клуба (вместо прежних семи) из шести конфедераций. Игры проходили на 12 стадионах в 11 городах США. Групповой этап состоял из восьми групп по четыре команды; в плей‑офф выходили первые два из каждой группы.

Призовой фонд: $1 млрд — рекорд для футбольных клубных турниров. Чемпион получит до $125 млн, помимо солидарных выплат.

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Полина Мельникова, Альвина Цаканян
Футбол клубный чемпионат мира по футболу финальный матч ПСЖ Челси
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