Сборная Англии сравняла счет в финале Евро

На 73-й минуте отличился Коул Палмер

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Сборная Англии сумела сравнять счет в финальном матче Евро-2024 против команды Испании.

Англичане пропустили на 47-й минуте от Нико Уильямса, но уже на 73-й красивым дальним ударом гол забил полузащитник «Челси» Коул Палмер.

Счет стал 1:1.

В каждом из матчей плей-офф на Евро-2024 англичане пропускали первыми, но в итоге выходили победителями.

Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Берлине.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча.