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Евро-2024 ,  
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Сборная Англии сравняла счет в финале Евро

Сюжет
Евро-2024
На 73-й минуте отличился Коул Палмер
Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Сборная Англии сумела сравнять счет в финальном матче Евро-2024 против команды Испании.

Англичане пропустили на 47-й минуте от Нико Уильямса, но уже на 73-й красивым дальним ударом гол забил полузащитник «Челси» Коул Палмер.

Счет стал 1:1.

В каждом из матчей плей-офф на Евро-2024 англичане пропускали первыми, но в итоге выходили победителями.

Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Берлине.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча.

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Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу
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