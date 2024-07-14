Первый тайм финала Евро завершился нулевой ничьей
Первый тайм финального матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Испании завершился со счетом 0:0.
Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Берлине.
В первые 45 минут команды на двоих нанесли только один удар в створ. Это сделал полузащитник англичан Фил Фоден после розыгрыша штрафного уже в компенсированное к первому тайму время.
Желтыми карточками за грубость отметились капитан англичан Гарри Кейн и полузащитник испанцев Дани Ольмо.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча.
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