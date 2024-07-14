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Фигуристка Трусова назвала дату свадьбы

Свадьба фигуристов Трусовой и Игнатова состоится 17 августа
Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке месяц назад, их свадьба состоится 17 августа
Фото: телеграм-канал Александры Трусовой
Фото: телеграм-канал Александры Трусовой

Свадьба российских фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится 17 августа. Об этом спортсмены объявили на VK Fest в «Лужниках», сообщает «РИА Новости».

Об их помолвке Трусова сообщила 17 июня. Игнатов сделал предложение во время прогулки на катере в Санкт-Петербурге.

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Трусовой 20 лет, на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Ранее 14 июля стало известно, что Трусова, пропустившая весь прошлый сезон, решила возобновить карьеру и выступит на контрольных прокатах сборной в сентябре.

После Игр в Пекине фигуристка встречалась с чемпионом Европы Марком Кондратюком, но в сентябре прошлого года стало известно, что они расстались.

24-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.

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