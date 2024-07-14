Джокович признал превосходство Алькараса в финальном матче Уимблдона

Джокович заявил, что играл не на должном уровне в финале Уимблдона

Сербский теннисист поздравил испанца с заслуженной победой и отметил, что сам он играл не на должном уровне для решающего матча

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович заявил в послематчевом интервью, что играл не на должном уровне в финальном матче Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса.

37-летний Джокович уступил Алькарасу в трех сетах — 2:6, 2:6, 6:7 (4:7).

«Алькарас был сегодня просто в огне. Для меня же это явно не тот результат, который мне бы хотелось. Особенно в первых двух сетах. Уровень тенниса с моей стороны был не на должном уровне. Благодарность Карлосу, сегодня у него все получалось. Мне удалось отыграть три матчбола и немного продлить матч. Но сегодня он был абсолютно заслуженным победителем. Мои огромные поздравления», — заявил Джокович.

В прошлом году Джокович и Алькарас также встречались в финале Уимблдона, испанец тогда победил в пяти сетах.

21-летний Алькарас выиграл четвертый турнир «Большого шлема» в карьере. На его счету также есть титулы на «Ролан Гаррос» (2024) и US Open (2022).