Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших поддержать бойкот ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что на подобные просьбы депутатов ответил отказом. Он также отметил, что в нынешней ситуации сам поехал бы на Олимпийские игры в нейтральном статусе и доказал бы, что он лучший

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что несколько депутатов просили его высказаться в поддержку бойкота Олимпиады-2024 в Париже, но он ответил отказом. Плющенко цитирует «Матч ТВ».

«Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал их в космос. Этих депутатов. Сказал: «А ты встань на место этих спортсменов». А еще у спортсменов есть временной отрезок», — сказал Плющенко.

Он не уточнил, кто из депутатов обращался к нему с такой просьбой.

По словам Плющенко, он не согласен с призывами бойкотировать Олимпиаду. «Я так не считаю, мы дадим слабину. Владимир Путин сказал, что это желание каждого. Будь я на месте спортсмена, поехал бы и доказал, что я лучший», — добавил фигурист.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине и связей с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

В данный момент 15 российских спортсменов получили приглашения выступить на Олимпиаде в Париже и ответили на них согласием. При этом борцы и дзюдоисты отказались от допуска, даже получив его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это делать. В то же время он призывал уважать «коллективные решения» не ехать на Олимпиаду.