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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Кремле призвали уважать «коллективные решения» не ехать на Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дмитрий Песков подчеркнул, что в каждой федерации есть свои обстоятельства
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / POOL / ТАСС)

К решениям спортсменов и федераций по поводу поездки на Олимпиаду нужно относиться с уважением. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения», — отметил представитель Кремля.

«Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, — в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свое коллективное мнение, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением», — добавил Песков.

На данный момент в российскую команду для участия в Олимпиаде входят 15 из возможных 55 человек. При этом в федерации дзюдо и спортивной борьбы отказались отправлять своих спортсменов, после того как МОК не допустил практически всех лидеров команд, которые завоевывали олимпийские лицензии.

Многие российские спортивные федерации не планировали отправлять своих спортсменов из-за требований МОК.

Россияне выступят на Олимпиаде без флага и гимна. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В программе будут представлены 32 вида спорта, россияне выступят в пяти-шести из них.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Руслан Алиев
Олимпиада Дмитрий Песков Олимпиада-2024
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