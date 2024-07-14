Кейт Миддлтон пришла на мужской финал Уимблдона

Для принцессы Уэльской это второе появление на публике после того, как она в марте объявила о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Ее появление на трибунах зрители встретили овациями

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пришла на финал мужского турнира Уимблдона. В решающем матче играют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Появление принцессы Уэльской на трибунах зрители встретили овациями.

Миддлтон ранее только раз появилась на публике с декабря 2023 года — 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III. В марте она сообщила, что борется с онкологическим заболеванием.

Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года и по традиции вручает трофей победителям Уимблдона в женском и мужском разрядах. Однако в этом году она пропустила женский финал, в котором накануне чешка Барбора Крейчикова победила итальянку Джасмин Паолини.

Джокович и Алькарас второй раз подряд играют в финале Уимблдона, в прошлом году серб уступил испанцу в пяти сетах. Всего Джокович семь раз становился победителем Уимблдона. Больше всех в истории турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер (8), который уже завершил карьеру.