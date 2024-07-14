Кейт Миддлтон пришла на мужской финал Уимблдона
Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пришла на финал мужского турнира Уимблдона. В решающем матче играют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
Появление принцессы Уэльской на трибунах зрители встретили овациями.
Миддлтон ранее только раз появилась на публике с декабря 2023 года — 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III. В марте она сообщила, что борется с онкологическим заболеванием.
Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года и по традиции вручает трофей победителям Уимблдона в женском и мужском разрядах. Однако в этом году она пропустила женский финал, в котором накануне чешка Барбора Крейчикова победила итальянку Джасмин Паолини.
Джокович и Алькарас второй раз подряд играют в финале Уимблдона, в прошлом году серб уступил испанцу в пяти сетах. Всего Джокович семь раз становился победителем Уимблдона. Больше всех в истории турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер (8), который уже завершил карьеру.
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