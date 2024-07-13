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Крейчикова победила Паолини в финале Уимблдона

Чешка Крейчикова победила итальянку Паолини в финале Уимблдона
Чешка одержала победу со счетом 6:2, 2:6, 6:4 и выиграла второй турнир «Большого шлема» в карьере. Паолини проиграла второй финал «мэйджора» подряд
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила на Уимблдоне, выиграв второй турнир «Большого шлема» в карьере в одиночном разряде.

В финале чешка, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, обыграла итальянку Джасмин Паолини (7-я) со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Паолини ранее в этом сезоне играла в финале «Ролан Гаррос», где разгромно уступила польке Иге Свёнтек (2:6, 1:6).

Паолини стала первой теннисисткой не из топ-5 рейтинга с 1975 года, которая дошла до финала «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне. До этого сезона она ни разу до побеждала в WTA на травяном покрытии

Крейчикова в 2021 году выиграла «Ролан Гаррос» и Олимпиаду в Токио в паре с Катериной Синяковой. На ее счету также семь побед на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и три в миксте.

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Это всего второй финал Уимблдона в Открытую эру (с 1968 года) и первый с 1977 года, в котором встретились соперницы 28 лет и старше.

Лучший результат среди россиянок на Уимблдоне показала Анна Калинская, которая не смогла доиграть встречу 1/8 финала с Еленой Рыбакиной из-за травмы.

Чемпионка Уимблдона получит 2000 рейтинговых очков и €3,2 млн призовых, финалистка — 1300 очков и €1,66 млн.

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Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Джасмин Паолини
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