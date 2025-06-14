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Бывший капитан «Спартака» вошел в штаб Карпина в «Динамо»

Гусев и экс-капитан «Спартака» вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо»
«Динамо» назвало тренерский штаб, который будет работать с Валерием Карпиным, возглавившим команду 13 июня
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило состав тренерского штаба Валерия Карпина.

Главный тренер сборной России возглавил «Динамо» 13 июня. Карпин будет совмещать посты в национальной команде и клубе.

В тренерский штаб Карпина в «Динамо» вошли:

  • помощники главного тренера Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк;
  • тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес;
  • помощник тренера по физической подготовке Иван Карандашов;
  • тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов;
  • аналитики Алексей Радевич и Андрей Панов.

Бывший футболист сборной России Гусев был и.о. главного тренера «Динамо» в последних четырех турах чемпионата РПЛ прошлого сезона после увольнения Марцела Лички.

Паршивлюк, экс-капитан московского «Спартака», завершил карьеру летом 2024 года и вошел в тренерский штаб «Динамо».

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Футбол ФК Динамо Москва Валерий Карпин Ролан Гусев Сергей Паршивлюк
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Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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