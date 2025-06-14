Гусев и экс-капитан «Спартака» вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

Бывший капитан «Спартака» вошел в штаб Карпина в «Динамо»

«Динамо» назвало тренерский штаб, который будет работать с Валерием Карпиным, возглавившим команду 13 июня

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило состав тренерского штаба Валерия Карпина.

Главный тренер сборной России возглавил «Динамо» 13 июня. Карпин будет совмещать посты в национальной команде и клубе.

В тренерский штаб Карпина в «Динамо» вошли:

помощники главного тренера Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк;

тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес;

помощник тренера по физической подготовке Иван Карандашов;

тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов;

аналитики Алексей Радевич и Андрей Панов.

Бывший футболист сборной России Гусев был и.о. главного тренера «Динамо» в последних четырех турах чемпионата РПЛ прошлого сезона после увольнения Марцела Лички.

Паршивлюк, экс-капитан московского «Спартака», завершил карьеру летом 2024 года и вошел в тренерский штаб «Динамо».