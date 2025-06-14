Бывший капитан «Спартака» вошел в штаб Карпина в «Динамо»
Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило состав тренерского штаба Валерия Карпина.
Главный тренер сборной России возглавил «Динамо» 13 июня. Карпин будет совмещать посты в национальной команде и клубе.
В тренерский штаб Карпина в «Динамо» вошли:
- помощники главного тренера Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк;
- тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес;
- помощник тренера по физической подготовке Иван Карандашов;
- тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов;
- аналитики Алексей Радевич и Андрей Панов.
Бывший футболист сборной России Гусев был и.о. главного тренера «Динамо» в последних четырех турах чемпионата РПЛ прошлого сезона после увольнения Марцела Лички.
Паршивлюк, экс-капитан московского «Спартака», завершил карьеру летом 2024 года и вошел в тренерский штаб «Динамо».
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