Экс-капитан «Спартака» завершил карьеру и стал тренером «Динамо»

Паршивлюк решил завершить карьеру футболиста в 35 лет

Сергей Паршивлюк в составе «Спартака» против Юрия Жирокова («Челси») в матче Лиги чемпионов (Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС)

Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру в 35 лет и вошел в тренерский штаб клуба. Об этом в пресс-службе «Динамо» сообщили журналисту Ивану Карпову.

Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака», за который дебютировал в 2007 году. В сентябре 2010-го впервые надел капитанскую повязку. Спустя месяц в игре с лондонским «Челси» дебютировал в качестве капитана в Лиге чемпионов. Носил капитанскую повязку до 2012 года. В 2016-м из-за череды травм потерял место в основе и перешел в «Анжи», а следом — в «Ростов».

С 2019 года выступал за «Динамо», за которое провел 91 игру. Больше матчей он провел только за «Спартак» (148). В прошедшем сезоне сыграл 15 матчей.

В 2014 году дебютировал за сборную России, в составе которой провел три игры.

В 2010 году он стал лауреатом премии «Открытие сезона». В составе «Спартака» трижды становился серебряным призером чемпионата России, в составе «Динамо» дважды — бронзовым.

В 2009 и 2010 годах входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России по версии РФС.