Футболист «Интера» Тареми не смог улететь из Ирана на клубный чемпионат мира

Футболист «Интера» не смог улететь из Ирана на клубный ЧМ

Мехди Тареми застрял в Тегеране из-за закрытия воздушного пространства Ирана в связи с атаками Израиля

Мехди Тареми (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Иранский нападающий миланского «Интера» Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

32-летний футболист застрял в Тегеране из-за закрытия воздушного пространства Ирана в связи с атаками Израиля.

Остальные игроки «Интера» уже находятся в Лос-Анджелесе. Первый матч на турнире миланская команда проведет 18 июня против мексиканского «Монтеррея».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Под атаки попали военные и ядерные объекты, в том числе важнейший объект иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан). Иран нанес ответные удары.

Ранее Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 15 июня.