Футболист «Интера» не смог улететь из Ирана на клубный ЧМ
Иранский нападающий миланского «Интера» Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
32-летний футболист застрял в Тегеране из-за закрытия воздушного пространства Ирана в связи с атаками Израиля.
Остальные игроки «Интера» уже находятся в Лос-Анджелесе. Первый матч на турнире миланская команда проведет 18 июня против мексиканского «Монтеррея».
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Под атаки попали военные и ядерные объекты, в том числе важнейший объект иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан). Иран нанес ответные удары.
Ранее Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 15 июня.
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