Россиянка не реализовала 11 матчболов в полуфинале турнира WTA
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира WTA в голландском Хертогенбосе.
В 1/2 финала 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под вторым номером, уступила бельгийке Элизе Мертенс, 25-й ракетке мира, со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 4:6.
Во втором сете Александрова не реализовала 11 матчболов.
В решающем матче соперницей Мартенс будет победительница пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В нынешнем сезоне россиянка в феврале выиграла турнир в австрийском Линце.
Турнир в Хертогенбосе с призовым фондом €239 тыс. завершится 15 июня.
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