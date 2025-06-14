Россиянка не реализовала 11 матчболов в полуфинале турнира WTA

Александрова проиграла в полуфинале в Хертогенбосе, не реализовав 11 матчболов

Екатерина Александрова выиграла первый сет у бельгийки Элизе Мертенс, не реализовала 11 матчболов и уступила второй сет, а затем и третий

Екатерина Александрова (Фото: IMAGO / Marleen Fouchier / Global Look Press)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира WTA в голландском Хертогенбосе.

В 1/2 финала 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под вторым номером, уступила бельгийке Элизе Мертенс, 25-й ракетке мира, со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 4:6.

Во втором сете Александрова не реализовала 11 матчболов.

В решающем матче соперницей Мартенс будет победительница пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В нынешнем сезоне россиянка в феврале выиграла турнир в австрийском Линце.

Турнир в Хертогенбосе с призовым фондом €239 тыс. завершится 15 июня.

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