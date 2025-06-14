Яромир Ягр не исключил возможность продолжения карьеры в 53 года
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, которому сейчас 53 года, допустил, что может продолжить карьеру и в следующем сезоне.
Последние семь лет Ягр играл за родной «Кладно» в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне чех провел 39 матчей и набрал 16 (5+11) очков.
«Я говорил, что это может быть моим последним сезоном, но не уверен в этом. Я по-прежнему люблю эту игру, мне нравится тренироваться. Не хочу толстеть, сейчас немного похудел, сбросил девять килограммов, чувствую себя лучше. Я просто хочу быть здоровым», — сказал Ягр в эфире телеканала TNT.
Ранее Ягр говорил, что прошедший сезон станет для него последним в карьере.
Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2011 году Ягр стал владельцем «Кладно» и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м. В январе чех продал 80% акций «Кладно» ради привлечения средств в команду.
Ягр является олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010). В сезонах 2004–2005 и 2008–2011 годов Ягр играл в России за «Авангард», выиграл с омской командой Кубок европейских чемпионов (2005), а в 2011-м — Кубок континента.
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